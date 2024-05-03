«Пасхальные перезвоны» пройдут в Челябинске 5 мая

На празднике выступят 13 звонарей из разных храмов

В Челябинске в воскресенье, 5 мая, в городском саду им. А. С. Пушкина пройдут «Пасхальные перезвоны». На празднике горожане смогут позвонить в колокол, сделать сувенир на мастер-классе, принять участие в квесте, сообщили в пресс-службе управления культуры города.



В этом году на празднике выступят 13 профессиональных звонарей из разных храмов Челябинской области. Во время квеста горожане узнают об истории Пасхи и ее традициях.

«Участники выполнят интересные задания и в финале квеста смогут примерить на себя роль звонаря — позвонить в колокол», — отметили в пресс-службе.

В парке установят арт-объекты — большие расписные пасхальные яйца. На сцене подведут итоги открытого вокально-хореографического конкурса «Пасхальное настроение». Там также выступят лауреаты конкурса и ведущие артисты города. Праздник пройдет с 12:00 и до 15:00.