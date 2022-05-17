Новый сезон конкурса «Большая перемена», входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», уже стартовал. Прием заявок продлится до 10 июня.
Школьники из ДНР и ЛНР могут наравне с российскими ребятами пройти регистрацию и побороться за главные призы. Кроме того, участники из республик также могут заявиться для участия в специальном треке конкурса — «Планета Большая перемена». Победа в нем даст возможность поехать в Международный центр «Артек».
«Конкурс открывает огромные и серьезнейшие перспективы. Во-первых, это, конечно, возможность общения со сверстниками со всех уголков России. Во-вторых, это возможность получить дополнительное образование на онлайн-платформе „Большой перемены“», — обратился к молодежи глава Донецкой Народной Республики во время тематического телемоста Денис Пушилин.
27 тысяч школьников из ДНР уже намерены стать участниками конкурса.
Напомним, победители «Большой перемены» в зависимости от номинации могут получить от 200 тысяч до одного миллиона рублей на образование и запуск стартапа, поездку по уникальным маршрутам России, а также пройти стажировку в крупнейших российских компаниях.
Число беженцев из Донбасса в Челябинской области увеличилось до 519 человек. Примерно четверть из них — это дети.