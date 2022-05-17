Школьники из Донбасса примут участие в конкурсе «Большая перемена»

Победителям выплатят до одного миллиона рублей

Ученики с 5-го по 10-й класс, а также студенты 1—3-го курса из Донецкой и Луганской народных республик смогут принять участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Новый сезон конкурса «Большая перемена», входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», уже стартовал. Прием заявок продлится до 10 июня.

Школьники из ДНР и ЛНР могут наравне с российскими ребятами пройти регистрацию и побороться за главные призы. Кроме того, участники из республик также могут заявиться для участия в специальном треке конкурса — «Планета Большая перемена». Победа в нем даст возможность поехать в Международный центр «Артек».

«Конкурс открывает огромные и серьезнейшие перспективы. Во-первых, это, конечно, возможность общения со сверстниками со всех уголков России. Во-вторых, это возможность получить дополнительное образование на онлайн-платформе „Большой перемены“»,

— обратился к молодежи глава Донецкой Народной Республики во время тематического телемоста Денис Пушилин.

27 тысяч школьников из ДНР уже намерены стать участниками конкурса.