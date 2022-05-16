Число беженцев из Донбасса в Челябинской области увеличилось до 519 человек

Примерно четверть из них — это дети

На территории Челябинской области находятся 519 беженцев из Донбасса и с Украины. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области.

«По данным на 13 мая, в Челябинскую область с начала этого года самостоятельно прибыло 519 человек, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Украины, в том числе 118 детей. В пунктах временного размещения находится 108 человек», — уточняют в пресс-службе.

По желанию близких дети будут устроены в детские сады и школы. Медицинская помощь на территории региона будет для них бесплатной — людей уже закрепили за поликлиниками и больницами. Также на каждого будут выплачены по 10 тысяч рублей из федерального бюджета.

Централизованно беженцы из Донбасса на Южный Урал пока не приезжали.



Дети-беженцы из Донбасса получат школьные аттестаты по результатам текущих оценок.

