Свечи в жестяных банках горят около трех часов. С помощью таких горелок можно согреться, а если поставить несколько свечей в печку-буржуйку, даже просушить вещи. Отдельные весельчаки умудряются приготовить на пламени окопной свечи яичницу. Вот почему их так любят бойцы.
Мастер-классы проходят по разным школам Челябинской области. Смастерить окопную свечу можно за пару часов. Для этого нужно вложить в консервную банку основу из скрученного спиралью картона и залить все горячим раствором из парафина и стеарина. Школьники из 8 «Б» четко следовали этой инструкции: резали картон, разбивали на куски парафин и топили ингредиенты на электроплитке. А когда свечи были готовы, наклеили на жестянки воодушевляющие записки.
«Ребята работали увлеченно, с душой. Мастер-класс всем понравился. Другие классы тоже хотят принять участие в таком полезном и важном деле. И наверное, мы повторим это мероприятие, когда решим вопрос с приобретением необходимых материалов», — рассказала ИА «Первое областное» советник директора по воспитанию школы № 74 Анна Новикова.
До этого ученики из 74-й школы собрали гуманитарную помощь для женщин Донбасса: лекарства, продукты, средства личной гигиены. Все это уже отправили в зону СВО.
Ранее мы рассказывали о том, что окопные свечи делают в школах Троицка, Кыштыма и Миасса.