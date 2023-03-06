Школьники из Челябинска сделали запас окопных свечей для бойцов СВО

Свечи — один из самых востребованных предметов на передовой

В челябинской школе № 74 прошел классный час, на котором дети делали окопные свечи. Урок провел представитель волонтерской организации, получившей заказ на сотни таких свечей. За два часа школьники изготовили 36 штук, но педагоги намерены повторить мероприятие в других классах.

Свечи в жестяных банках горят около трех часов. С помощью таких горелок можно согреться, а если поставить несколько свечей в печку-буржуйку, даже просушить вещи. Отдельные весельчаки умудряются приготовить на пламени окопной свечи яичницу. Вот почему их так любят бойцы.

Мастер-классы проходят по разным школам Челябинской области. Смастерить окопную свечу можно за пару часов. Для этого нужно вложить в консервную банку основу из скрученного спиралью картона и залить все горячим раствором из парафина и стеарина. Школьники из 8 «Б» четко следовали этой инструкции: резали картон, разбивали на куски парафин и топили ингредиенты на электроплитке. А когда свечи были готовы, наклеили на жестянки воодушевляющие записки.

«Ребята работали увлеченно, с душой. Мастер-класс всем понравился. Другие классы тоже хотят принять участие в таком полезном и важном деле. И наверное, мы повторим это мероприятие, когда решим вопрос с приобретением необходимых материалов»,

— рассказала ИА «Первое областное» советник директора по воспитанию школы № 74 Анна Новикова.