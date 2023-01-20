Кыштымские школьники подготовили для участников спецоперации сотню окопных свечей

Детские поделки способны без копоти гореть до пяти часов

В кыштымской школе № 2 на уроках технологии школьники занялись изготовлением хэндмейд-помощи для российских военнослужащих. Под руководством педагогов подростки занялись изготовлением «окопных свечей» — простейших устройств, способных в течение нескольких часов давать тепло, достаточное для разогрева пищи. К отправке в зону специальной военной операции готовы уже больше сотни поделок, рассказала Первому областному информагентству учитель труда Ирина Агеенко.



«У нас по программе в третьей четверти идет тема „Обработка металла“. В конце декабря я задалась целью найти, что мальчишки способны изготовить своими руками, и нашла в интернете технологию изготовления окопных свечей. На новогодних каникулах попробовала сделать первую свечу сама. Все получилось! Предложила ученикам своими руками сделать что-то, способное реально помочь солдатам, неделями живущим в окопах и блиндажах. Ребятам идея очень понравилась!» — рассказала Ирина Агеенко.

«Окопная», или «блиндажная» свеча — достаточно простое устройство. В пустую консервную банку укладывается сложенный «улиткой» тонкий гофрокартон, заливается воском или парафином, сверху вставляется фитилек из того же гофрокартона. Подожженная свеча горит несколько часов, не давая дыма и копоти, на ней вполне можно разогреть еду или воду, да и для отопления небольших помещений поделка вполне годится.

По словам Ирины Агеенко, в школе объявили сбор консервных банок и парафина. Идею подхватили родители, несколько классных родительских комитетов скинулись на покупку парафина. Однако давать мальчишкам работать с горячим наполнителем Ирина Геннадьевна не рискует: их задача — зачистить банки и уложить туда картонное горючее. С парафином учитель работает сама.

«Девчонки могут связать для бойцов носки или шарфы, а на что способны мальчишки? А тут — простая и полезная работа, к тому же мальчики чувствуют себя нужными», — объяснила свою идею учитель технологии.

На сегодня в школе готовы к отправке на фронт 70 окопных свечей. Еще 35 предстоит залить парафином или воском. Но сбор комплектующих продолжается, школьники и учителя хотят продолжить практику изготовления самодельных устройств для обогрева и освещения.