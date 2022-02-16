Деревня Медиак, где школьникам приходилось ходить на гору за интернетом, получит устойчивую мобильную связь. По решению Минкомсвязи России в поселке за три дня установили вышку сотовой связи. Об этом Первому областному информагентству в среду, 16 февраля, рассказали в пресс-службе Минцифры Челябинской области.
Медиак относится к таким поселкам, где сотовым операторам ставить вышки невыгодно из-за малого числа жителей. Но в России работает федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», рассчитанный до 2030 года. По программе за счет государства сегодня возводят вышки сотовой связи в деревнях с населением от 100 человек.
«В Челябинской области две деревни Медиак. Одна находится в 12 км от Челябинска и в 2,5 км от ближайшей базовой станции, вторая — в 19 км от Челябинска и в 7 км от вышки. В каждой деревне проживают от 100 до 500 человек, а значит, оба населенных пункта должны получить современный мобильный интернет в рамках национальной программы «Цифровая экономика» до 2030 года. В список населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в 2022 году, деревни не попали — за них голосовали не так активно, как за другие пункты. Чтобы решить вопрос оперативно, Минцифры России внесло два населенных пункта в дополнительную квоту проекта. За три дня построили новую 27-метровую вышку и обеспечили интернетом обе деревни», — рассказали в пресс-службе Минцифры Челябинской области.
Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. Чтобы ввести его в эксплуатацию официально, необходимо согласовать большой набор документов, и это может затянуться на месяцы. По данным сотового оператора, который проводит работы, вышка откроет жителям деревни доступ к сетям 2G и 4G. Сигнал покроет 100 процентов территории поселка, где живут герои интернет-публикаций.
«Деньги выделены из бюджета России. И вместе с этими двумя поселками вышки сотовой связи по этой программе в 2022 году получат 47 населенных пунктов Челябинской области», — добавляют в пресс-службе.
Стоит добавить, что Челябинская область и сама субсидирует строительство вышек сотовой связи в малонаселенных пунктах. За последние четыре года на средства областного бюджета к качественном интернету подключено 84 населенных пункта, 45 тысяч жителей Челябинской области.