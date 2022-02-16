Школьникам из деревни в Челябинской области подарили вышку сотовой связи

Семьи жаловались на отсутствие устойчивого интернета во время дистанта

Деревня Медиак, где школьникам приходилось ходить на гору за интернетом, получит устойчивую мобильную связь. По решению Минкомсвязи России в поселке за три дня установили вышку сотовой связи. Об этом Первому областному информагентству в среду, 16 февраля, рассказали в пресс-службе Минцифры Челябинской области.

Медиак относится к таким поселкам, где сотовым операторам ставить вышки невыгодно из-за малого числа жителей. Но в России работает федеральный проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», рассчитанный до 2030 года. По программе за счет государства сегодня возводят вышки сотовой связи в деревнях с населением от 100 человек.

«В Челябинской области две деревни Медиак. Одна находится в 12 км от Челябинска и в 2,5 км от ближайшей базовой станции, вторая — в 19 км от Челябинска и в 7 км от вышки. В каждой деревне проживают от 100 до 500 человек, а значит, оба населенных пункта должны получить современный мобильный интернет в рамках национальной программы «Цифровая экономика» до 2030 года. В список населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в 2022 году, деревни не попали — за них голосовали не так активно, как за другие пункты. Чтобы решить вопрос оперативно, Минцифры России внесло два населенных пункта в дополнительную квоту проекта. За три дня построили новую 27-метровую вышку и обеспечили интернетом обе деревни», — рассказали в пресс-службе Минцифры Челябинской области.

Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. Чтобы ввести его в эксплуатацию официально, необходимо согласовать большой набор документов, и это может затянуться на месяцы. По данным сотового оператора, который проводит работы, вышка откроет жителям деревни доступ к сетям 2G и 4G. Сигнал покроет 100 процентов территории поселка, где живут герои интернет-публикаций.

«Деньги выделены из бюджета России. И вместе с этими двумя поселками вышки сотовой связи по этой программе в 2022 году получат 47 населенных пунктов Челябинской области», — добавляют в пресс-службе.

Стоит добавить, что Челябинская область и сама субсидирует строительство вышек сотовой связи в малонаселенных пунктах. За последние четыре года на средства областного бюджета к качественном интернету подключено 84 населенных пункта, 45 тысяч жителей Челябинской области.