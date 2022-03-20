Топ-5 мест в Челябинской области для гурмана

Рассказываем о городах и заведениях, где можно отведать местные блюда

В Челябинской области задумали создать гастрономическую карту. Специалисты регионального Агентства международного сотрудничества надеются подготовить ее до конца этого года. В нее попадут продукты, которые выпускают местные фермеры, блюда народов нашей области, а также кафе и рестораны, где можно попробовать специалитеты. Предполагается, что такой путеводитель поможет увеличить туристический поток в регион и поддержать местных бизнес, сообщила ИА «Первое областное» заместитель директора по развитию туризма Агентства международного сотрудничества Ирина Чиркова.

«У нас многонациональная область, есть блюда разных кухонь. Мы хотим собрать все существующие рецепты местных блюд и информацию о локальных продуктах, которые можно у нас купить, выясним, какие есть рестораны с местной кухней. Если говорить о гастрономическом туризме в регионе, нужно понять, куда идти, чтобы попробовать, или как приготовить самим. Планируем интегрировать гастрономическую карту в наш туристический портал, чтобы помочь с выбором путешествий по области. Гастрономическая карта может быть совмещена с брендовым маршрутом, который проходит по известным и доступным местам региона», — рассказала Ирина Чиркова.

Несмотря на то, что гастрономическая карта только создается, уже сейчас можно отправиться в рестораны и на производства, которые удивят и порадуют любителей вкусной еды. ИА «Первое областное» собрало список таких мест.

Миасс





Куда же без легендарных уральских пельменей? В Миассе уже несколько лет работает единственный в России «Музей пельменя». Он находится в доме купца Смирнова — особняке 19 века. Там можно узнать историю популярного блюда, посмотреть на фотографии, как оно выглядит в других странах, и самому слепить с десяток пельменей.

Мастер-классы «Пельмени самолепные: сами лепим, сами едим» — как раз главная фишка места. Готовят блюдо с разнообразными начинками. Работники необычного музея раскрывают секреты оригинальных защипов. Их насчитывается семь. Перед уходом любые понравившиеся пельмени, домашние настойки, варенье или травяной чай можно приобрести себе домой или в подарок родным и друзьям.





Посещая Миасс можно заодно посмотреть на процесс производства кофе. Это растение, конечно, в наших краях не растет, но есть умельцы, освоившие технологии работы с зернами робусты и арабики. Небольшая фабрика «ЧаоКофе» покупает иностранное сырье, обжаривает его и перемалывает, а после — упаковывает и продает. На предприятии устраивают экскурсии. Гостям рассказывают о видах кофе, особенностях его роста, технологиях производства. Оказывается, аромат напитка появляется только после обжарки. Обычные ягоды кофейного дерева не имеют характерного вкуса.

Заключительной частью экскурсии является слепая дегустация кофе. Во время увлекательного эксперимента нужно угадать, кофе из каких зерен — арабики или робусты — пьют участники действа. Продегустировать можно еще и чай с фирменным шоколадом, конфетами или арахисовой пастой. Всю понравившуюся и заинтересовавшую продукцию фабрики гостям предложат в местном магазине. Например кофе есть молотый и зерновой, без кофеина, с какао и, конечно, разной степени обжарки, которая влияет на вкус и аромат.

Златоуст





Кузюк ‒ это прозвище коренных жителей Златоуста в первой трети 19 века. «Счастливый кузюк» — ресторан, именуемый на старинный манер «ресторацией». Да не простой, а легендарной. Почему так, не понятно. В нынешнем виде это заведение открылось осенью 2020 года. Раньше жителей города и приезжих кормили мясными изысками. Теперь гостям предлагают блюда уральской кухни — разносолы, заячьи почки, вареники с редькой и щукой, пельмешки с косулей, царскую калью в горшочке, мясо косули с печеными яблоками, черемуховый торт, Иван-чай.

Интересно, что в «Счастливом кузюке» не едят а именно трапезничают. Неспешно. Ведь в ресторации можно узнать о том, как повара искали рецепты уральских блюд, об особенностях питания наших предков в 18-19 веках, о модных в то время угощениях.

Сосновский район





В пригороде Челябинске, в поселке Красное поле, работает частная сыроварня «Краснопольский сыровар». Небольшое предприятие использует только молоко, закваску, соль и классические рецептуры. Там периодически проводят экскурсии. Можно посмотреть, как изготавливаются сыры, узнать истории об этом продукты, с чем он сочетается. Гостям показывают хранилище и оборудование. Еще в сыроварне устраивают мастер-классы, где можно научиться тянуть моцареллу и жарить халлуми. Конечно, не обходится без дегустации. К сырам дополнительно предлагают фрукты, минеральную воду, чай, кофе или вино. Увлекательный и познавательных отдых завершается покупкой сыра. Видов много — сливочная буратта, пикантный грюйер, бутербродная качотта, бри с белой плесенью и другие.

Кунашак





Любителям рыбы стоит отправиться в Кунашак на осетровую ферму Fish-ka. Там можно купить копченого или живого осетра, копченую стерлядь. Еще продают национальную выпечку. Но до этого проводят экскурсию по уникальному для Челябинской области предприятию. Ведь в нашем регионе не производят рыбу. Руководство фермы рассказывает об ее особенностях, показывает лабораторию, где тестируют воду на разные вещества. Осетров, о которых на экскурсии говорят отдельно, можно покормить и даже потрогать. Желающие могут сфотографировать с рыбой и самостоятельно ее выловить, причем только руками. После гостей фермы приглашают на дегустацию копченого осетра и ухи из осетра, приготовленной на костре.

Чебаркульский район





В деревне Попово Чебаркульского района есть музей нагайбакской культуры. Там можно самостоятельно приготовить национальные покровские пирожки и попробовать их. Чаще всего эту выпечку делают на 14 октября, праздник Покрова Богородицы. Мы уже рассказывали об этих аппетитных пирожках и делились рецептом. Еще в музее можно отведать кыстыбый (лепешка из пресного теста с картофелем или кашей) и дурычмак (лепешка с картофелем из теста без сахара). Есть у нагайбаков и эремчек — красный творог. Его, а также домашнее молоко, сметану, сыр и сливочное масло продают тут же.

Конечно, посещение этнографического музея не ограничивается только дегустацией блюд. Там можно посмотреть на нагайбакские костюмы 19-20 века, домашнюю утварь и рукоделие, сохранившееся у старожилов деревни. Еще во время экскурсии устраивают выступление местного хора.

Ирина Чиркова из Агентства международного сотрудничества Челябинской области, рассказывая нам о планах по разработке гастрономической карты, также сообщила, что предполагается ее включение в гастрокарту России. Но туда список региональных блюд войдет в ограниченном варианте. В федеральном проекте будут представлены ключевые угощения региона, а также рестораны, для которых с именитыми шеф-поварами разработают «Уральский сет».

Фото: группы учреждений и заведений в социальной сети «ВКонтакте».