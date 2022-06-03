В Челябинской области сегодня, 3 июня, для участников ЕГЭ пройдет экзамен по математике базового уровня. В нем планируют принять участие более 6600 человек, сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.
«ЕГЭ по математике с 2015 года разделен на два уровня. Базовый предназначен для участников государственной итоговой аттестации, не планирующих продолжение образования в профессиях, предъявляющих специальные требования к уровню математической подготовки. В контрольно-измерительных материалах сделаны акценты на контроль способности применять полученные знания на практике, развитие логического мышления, умение работать с информацией», — отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.
ЕГЭ по базовой математике длится 180 минут. За это время участникам необходимо выполнить 21 задание с кратким ответом по всем основным предметным разделам: геометрия (планиметрия и стереометрия), алгебра, начала математического анализа, теория вероятностей и статистика. При выполнении работы разрешается пользоваться линейкой.
«Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня. По базовой математике первичные баллы переводят в оценку не по стобалльной, а по пятибалльной системе», — напомнили в Минобре Челябинской области.
Накануне, 2 июня, в Челябинской области состоялся единый государственный экзамен по математике профильного уровня. Его сдавали более 6650 участников.
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