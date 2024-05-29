Школьника из Челябинска записали не на тот предмет на ЕГЭ

Исправить ошибку помогла уполномоченный по правам ребенка

Родители 11-классника из Челябинской области обратились к детскому омбудсмену с нетипичной проблемой. Учителя записали выпускника сдавать не тот предмет на ЕГЭ, рассказала уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

По словам мамы, ребенок выбрал для сдачи физику и информатику, а его записали на химию и биологию.

«Учителя признали свою вину, что перепутали, но исправить ошибку уже нет возможности. Что нам делать? Ведь от этого экзамена зависит судьба моего сына», — рассказала мама.

Помощники омбудсмена обратились в Минобр региона и попросили как можно быстрее рассмотреть обращение. В итоге парня перезаписали на нужные ему экзамены.

Между тем журналисты Первого областного информагентства собрали в одном материале популярные способы наколдовать пятерку. Бонусом читайте комментарий психолога о том, помогают ли такие ритуалы учащимся.

