Шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате В Челябинске, как и во всей России, началась подготовка к 9 Мая



«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной с фотографиями своих близких и родных — участников войны.



В Челябинске уже началась Шествие «Бессмертного полка» в Челябинске, как и во всей России, впервые за последние два года пройдет традиционно, в очном формате. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. В 2022 году ограничения, связанные с эпидемией COVID-19, сняты.«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной с фотографиями своих близких и родных — участников войны.В Челябинске уже началась подготовка к празднованию Дня Победы: на 21, 27 апреля и 6 мая назначены репетиции на площади Революции.

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