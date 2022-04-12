Репетиции парада к 9 Мая пройдут в Челябинске 21, 27 апреля и 6 мая. Если первые две — без военной техники, то генеральный прогон состоится в полном составе. В параде примет участие боевая техника, поэтому движение в центральной части города будет перекрыто.
По информации правительства Челябинской области, по площади Революции пройдут 1800 человек: курсанты ЧВВАКУШа, кадеты, танкисты, а также полицейские, сотрудники МЧС, ФСИН и студенты из военно-учебного центра ЮУрГУ.
В городах и районах Челябинской области началась подготовка к акции «Бессмертный полк». В этом году шествие состоится — впервые с 2019. Акцию последние два года проводили в онлайн-формате из-за ограничений по коронавирусу.
Генеральная репетиция с участием военной техники состоится 6 мая, начало в 16:00. Посмотреть построение и торжественный марш смогут все желающие.
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