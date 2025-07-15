Шестимесячному Захару из Донецка пересобрали сердце в Челябинске

Малыш родился с серьезным пороком, из‑за которого мог умереть

В Челябинске провели сложнейшую операцию по реконструкции сердца шестимесячному малышу. Маленький пациент поступил в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии из Донецкой Народной Республики, где пока не проводят такие вмешательства. Сегодня вечером Захар с мамой и папой уезжают домой, а до этого семья и врачи пообщались с журналистом «Первого областного».

Захар родился с редчайшей патологией сердца — атриовентрикулярной коммуникацией.

Если объяснять просто, у малыша были неправильно сформированы перегородки в сердце и клапаны, регулирующие ток крови. У детей с таким пороком сердца уже в первые минуты жизни проявляются симптомы сердечной недостаточности. Со временем сердце быстро увеличивается в размерах, а состояние ребенка требует постоянной лекарственной поддержки.

«Сразу после рождения сын оказался в реанимации. Захар еле дышал. Оказалось, что так проявляется порок сердца. Несколько месяцев мы провели на таблетках, но спасти жизнь Захара могла лишь операция», — говорит мама мальчика Елена Ивашкевич.

Принять ребенка на операцию согласились две клиники — одна в Москве, а другая в Челябинске. Но столичные медики заявили, что вмешательство будет проходить в два этапа, а челябинцы обещали, что проведут реконструкцию сердца за один раз.

«На каком-то интуитивном уровне я хотела не в Москву, а в Челябинск. Сегодня я понимаю, что мы не прогадали. Этот вариант оказался лучшим по развитию событий», — признается мама.

В Челябинск мальчика везли на поезде. В вагоне кроха подхватил простуду и заболел. Это неудивительно для пациентов с таким диагнозом, замечают врачи.

«Из-за отсутствия перегородок и нормальных клапанов в легкие малыша поступало слишком много крови. Легкие были слишком „мокрыми“, и там хорошо развивались бактерии. При поступлении в нашу клинику у малыша была температура, одышка и односторонняя пневмония. Нам пришлось готовить его к операции», — говорит детский кардиолог Татьяна Третьякова.

Сама операция длилась три часа и прошла успешно.

«Операция была сложной и требовала хорошей хирургической техники. В сердце мальчика практически не было здорового места, только сосуды — аорта и легочные артерии — отходили правильно. Коррекция была очень большой и серьезной, но, слава богу, все получилось хорошо», — говорит сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением Игорь Гладышев.

Главное — медики успели прооперировать мальчика вовремя. После шести месяцев у таких пациентов стремительно нарастает давление в легочной артерии, и уже к году малыши становятся неоперабельными.

Не упустить драгоценное время врачам помог челябинский благотворительный фонд «Бирюзовый». Фонд помогает детям с новых территорий РФ получать медицинскую помощь в России.

«В начале этого года мы привозили в челябинский кардиоцентр на операцию двух детей из Херсонской области. Сейчас у обоих все хорошо, они наблюдаются в Симферополе. С Захаром мы познакомились, когда ему было четыре месяца. Мы помогли его семье приехать в Челябинск и помогаем вернуться назад. Операцию провели за счет государства. Также фонд выкупил для Захара лекарства, которые ему нужно принимать после операции», — говорит директор благотворительного фонда «Бирюзовый» кандидат медицинских наук Кирилл Чиглинцев.

Через полгода малыш и мама вернутся в Челябинск на контрольный осмотр к кардиохирургам. Врачи надеются, что мальчик будет в хорошей форме и повторная операция не будет нужна.

«Мы с удовольствием приедем сюда снова. Хотим опять всех увидеть. Здесь очень дружный коллектив — как большая семья. И атмосфера в кардиоцентре теплая и комфортная», — замечает мама маленького пациента.

До операции Захар мало ел, плохо набирал вес, ему с трудом давалась физическая нагрузка. Теперь все изменилось. Со здоровым сердцем Захар наел щечки, стал более любопытным и активным ребенком.

Дома мальчика ждут брат Назар, бабушка с дедушкой и другие родные. Врачи уверены, что у мальчика будет долгая и счастливая жизнь.

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