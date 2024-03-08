Шестикратной Олимпийской чемпионке Лидии Скобликовой исполнилось 85 лет

Уроженке Челябинской области не было равных в конькобежном спорте

Восьмого марта исполнилось 85 лет прославленной спортсменке, уроженке Челябинской области конькобежке Лидии Скобликовой.

Лидия Павловна родилась и выросла в Златоусте, занималась лыжами и легкой атлетикой. Только в студенческие годы Скобликова серьезно увлеклась коньками, которые и прославили ее на весь мир.

Самой победоносной для Скобликовой оказалась Олимпиада 1964 года в Инсбруке. Там южноуралочка завоевала золотые медали на всех дистанциях, а на трех из них установила мировой рекорд. С тех пор ее называют «уральской молнией».

В честь Скобликовой в Челябинске назван ледовый дворец «Уральская молния».

В конце 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил легендарную конькобежку Лидию Скобликову орденом Александра Невского.





