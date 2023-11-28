Шесть анонимных кабинетов тестирования на ВИЧ открыли в Челябинской области

Экспресс-анализ в них делают совершенно бесплатно

Низкопороговые кабинеты тестирования на ВИЧ открыты в шести городах Южного Урала. В таких кабинетах можно бесплатно и анонимно сделать экспресс-анализ и узнать свой ВИЧ-статус уже через 15 минут, рассказал ИА «Первое областное» директор Челябинской общественной организации «Чекпоинт» Евгений Федоров.

Низкопороговые кабинеты созданы по образцу анонимного кабинета, который уже семь лет работает в Челябинске на базе НКО «Есть мнение».

«Люди приходят туда по собственному желанию, чтобы быть уверенными в своей защищенности. При этом если что-то пойдет не так, то наши специалисты по социальной работе поддержат человека и помогут пройти весь путь принятия болезни», — говорит руководитель НКО «Есть мнение» Юрий Авдеев.

Предложение открыть новые кабинеты поддержало правительство Челябинской области и Фонд гражданских инициатив Южного Урала. Для создания точек выбрали города с наибольшим распространением ВИЧ:

— в Верхнем Уфалее кабинет создан на базе МКУ «Семейный многофункциональный центр»;

— в Пласте — на базе приемного покоя противотуберкулезного диспансера;

— в Чебаркуле — на базе АНО «Волонтеры рядом»;

— в Златоусте — на базе Врачебно-физкультурного центра;

— в Карабаше и Озерске — на базе Центра помощи нуждающимся людям «Добро».

Адреса всех низкопороговых пунктов в Челябинской области можно увидеть по этой ссылке.

Ранее эксперты назвали самую пораженную ВИЧ категорию южноуральцев.