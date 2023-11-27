Эксперты назвали самую пораженную ВИЧ категорию южноральцев

И самые неблагополучные территории Челябинской области

Челябинская область остается в первой десятке регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Сегодня более одного процента населения области поражены этой инфекцией. Такие цифры озвучили на пресс-конференции 27 ноября челябинские эксперты.

«В перечне регионов России, больше всего пораженных инфекцией, Южный Урал занимает шестое место. Если в среднем в РФ заболеваемость составляет 43,3 на 100 тысяч населения, то в Челябинской области — 72. Еще хуже дела в Красноярском и Пермском крае, в Оренбургской, Иркутской и Томской областях», — рассказала заместитель начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Степанова.

Самыми неблагополучными территориями внутри Челябинской области остаются Верхний Уфалей, Коркино, Карабаш, а также Еманжелинский и Октябрьский районы.

Сейчас в Челябинской области проживают чуть более 33 тысяч человек с ВИЧ. Почти все эти люди (97%) стоят на диспансерном учете и принимают антиретровирусную терапию, которая позволяет подавить вирус, не допустить развития СПИДа и вести полноценную жизнь.

«Все наши пациенты вовремя получают необходимую терапию. Если бывают накладки при закупе препаратов на федеральном уровне, власти области выделяют нам деньги на покупку лекарств. Поэтому в регионе нет жалоб от пациентов на задержки с выдачей препаратов», — говорит главный врач областного Центра по борьбе и профилактике ВИЧ Маргарита Радзиховская.

На данный момент в регионе преобладает половой путь заражения ВИЧ (78,5% всех случаев заражения). Инфицируются чаще всего люди среднего возраста: больше 70% заболевших — это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Молодежь стала вести себя более осмотрительно.

К сожалению, от ВИЧ до сих пор нет вакцины, а существующие лекарства не излечивают человека. Поэтому медики лишний раз призывают не совершать рискованных поступков, а если вы все-таки заразились, доверять докторам и придерживаться терапии — даже с ВИЧ сегодня можно вести полноценную жизнь и рожать здоровых детей.