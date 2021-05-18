Шашка для Ворошилова и олимпийский хоккей: за что челябинцев уважают на Белгородчине

Про нас рассказывают в музеях и ждут нас в гости

Этой весной журналисты нашей редакции побывали на Белгородчине, где во время Великой Отечественной войны сражались с немцами южноуральцы и собранные в Челябинске танки. Материал об этой поездке вышел в конце апреля. Но исторических связей между нашими регионами гораздо больше. О них и хочется рассказать во втором репортаже.

РОССИЯ, НО УЖЕ ЕВРОПА

Иногда российский Белгород путают со столицей Сербии — городком Белград. Это как-то обидно: граничащая с Украиной Белгородская область — самобытный и яркий край, куда стоит приехать.





Первое, что бросается в глаза туристам, — идеальная чистота. Она царит и на улицах города, и в деревне. За время нашего путешествия мы ни разу не видели на земле мусор, прошлогодние листья. Даже лесопосадки вдоль загородных дорог тут идут стройным рядом, а стволы деревьев покрашены белой известью. Челябинцам в этом году запретили белить деревья. Власти считают, что белый цвет создает визуальный шум. Пример Белгорода говорит об обратном — добавляет порядка.

За идеальной опрятностью на Белгородчине чувствуется рука человека. Местные говорят: к чистоте их приучали принудительно-добровольно. В области одна из самых высоких ставок транспортного налога. Но государство отрабатывает ее сполна: коммунальные и дорожные службы постоянно в движении — что-то чистят и моют, копают, пилят, высаживают, поливают. На субботник уже в начале апреля здесь выходят всем миром, как в советские времена. А поэтому и сорят, видимо, мало.

В селах, что удивило, нет глухих заборов из профнастила. Каждый старается выглядеть хорошо в глазах односельчан. Палисадники домиков обрамляют аккуратные небольшие заборы из досок. А рядом на высоченных столбах вьют огромные гнезда-чаши белоснежные аисты. Вы обязательно их увидите, когда поедете по музеям в местные села.

КРИВЫЕ ТАНКИ

Белгородская область — одна из самых благоустроенных по всей России. Больше всех на этом поприще преуспел городок Грайворон. При населении в 6 тысяч жителей город выиграл 40 млн рублей на обустройство центрального сквера. И теперь здесь проходит один из лучших фольклорных фестивалей России «Узорные хороводы».





Чтобы привлечь туристов, на Белгородчине каждая деревушка старается создать свой бренд. Например, в Грайвороне развивают фольклорный феномен — узорные хороводы. Участники таких плясок не встают в круг, а образуют живые ленты и формируют из них узоры. Местные называют их «кривые танки» — с ударением на последнюю гласную.

«У вас есть тАнки, у нас — танкИ. Наш бренд уже попал в Книгу рекордов Гиннесса. И каждый год мы стараемся побить рекорд по числу участников хоровода», — говорит идейный вдохновитель проекта Екатерина Алиханова.





Если поедете в Грайворон, заодно загляните и в село Тростинец, где находится географический центр Белгородчины (кстати, эту идею на Южном Урале еще никто не обыгрывал). Дорогих гостей здесь встречают не хлебом и солью, а фольклорными песнями.

«Наш ансамбль — семейный. Мы поем то, что слышали от наших предков. И одеваемся в старинные одежды. Свои костюмы мы достали из бабушкиных сундуков», — говорит лидер ансамбля «Истоки» Василий Алехин.





Самая необычная деталь костюмов — два нательных креста. Один артисты прячут на теле. А второй, на нитках, в которые вплетены бусины, носят поверх одежды. Отчего так пошло, никто уже и не помнит. Но исторический образ артисты разрушать не хотят. Когда ансамбль выходит в люди и поет у сельской церкви на пригорке, оживает история.









ПЕРВАЯ КОННАЯ И КЛИНОК ИЗ ЗЛАТОУСТА

Белгородскую область опалила не только Вторая мировая война, но еще и Гражданская. Именно здесь, в селе Великомихайловка, была создана Первая Конная армия. А потом и музей, посвященный советским кавалеристам.

В наши дни туристы могут побывать в избе, где в декабре 1919 года Иосиф Сталин и другие члены Реввоенсовета подписывали приказ о преобразовании Конного корпуса в армию. Кстати, в комнате, где вершилась история, сохранилась подлинная мебель тех лет — два кресла, сундук и настольная лампа «молния».









Сам музей создали еще в 30-е годы. Поэтому в экспозиции много личных вещей, принадлежавших известным кавалеристам: в свое время их передавали в музей из секретариата Буденного и Ворошилова. Например, есть гимнастерка и кавалеристское седло Буденного.





А за стеклом одной из витрин — мундир и шашка Климента Ворошилова, изготовленная оружейниками Златоуста.









«Шашку сделали на Урале примерно в 1890 году. Причем оружие боевое — на клинке и сегодня видны зарубки от жарких сражений», — говорит младший научный сотрудник музея Татьяна Шветчикова.

Позже, в годы Великой Отечественной войны, Златоуст изготовит «черные ножи» для уральских танкистов, которые будут сражаться с фашистами тут же — на Курской дуге.

Несмотря на богатую тематическую коллекцию, музей в Великомихайловке развивается. Сейчас здесь начали создавать экспозицию, посвященную местным ремеслам. А во дворике можно изучить сбрую лошади и отведать обед первоконника: картошку с салом и хлебом, яичко. Поверьте, таких самобытных музеев в Челябинске нет.









ТРИ АДМИРАЛА И ХОККЕИСТ

Еще один необычный музей расположен в селе Беленихино. Это малая родина морской военной династии Касатоновых.

Династия подарила России трех адмиралов. Один из них, Игорь Касатонов, командовал Черноморским флотом. В 1992 году он отказался присягать на верность Украине, делить корабли и сохранил весь флот для России.

«В нашем музее можно узнать, как в семье трех адмиралов воспитывали любовь к Родине у мальчишек. И как она проявляется на, казалось бы, неожиданном поприще. Например, Алексей Касатонов стал не военным, а хоккеистом. Он играл в легендарной пятерке с челябинцем Сергеем Макаровым и получил титул чемпиона мира, олимпийского чемпиона», — говорит заведующая музеем Лариса Фатеева.

И «кривые танки», и фольклорный ансамбль, и военный музей — плоды местных фанатиков, любящих свою малую родину. Они горят своим детищем и зажигают других любовью к России. Так же, как зажигают Москва или Питер.

Так что на Белгородчину стоит и нужно приехать. В селе Головчино вам покажут необычное круглое здание, построенное барином-массоном. Говорят, это такое же место силы, как наш Аркаим. А в самом областном центре отправят в городской зоопарк, где ни один зверь не прячется в клетке. И покажут впечатляющий по размаху и спецэффектам парк динозавров — крупнейший в России.

Напомним, поездка в Белгород для журналистов была организована Союзом журналистов и Ассоциацией городских и районных газет Челябинской области, а также Союзом журналистов и Ассоциацией городских и районных газет Белгородской области. Мероприятие поддержал генеральный директор медиахолдинга «Первый областной», руководитель комитета по информационной политике Заксобрания Челябинской области Олег Гербер.

