Шахматы из бивня мамонта, богатырский трон и браслет из гаек: что подарить челябинцу на 23 февраля

Изучаем объявления в поисках идеального презента мужчине

День защитника Отечества уже на следующей неделе. Самое время озадачиться выбором подарка. Предлагаем не ограничивать фантазию традиционными гендерными презентами. Мы изучили на «Авито» объявления от российских умельцев. Шахматы из бивня мамонта, рог бизона, перстень с волком и браслет из гаек — в нашей подборке товаров с брутальным характером.

Из каких только материалов не изготавливают шахматы: дерево, стекло, фарфор. Шахматный набор из стали отлично подойдет тем, кто интересуется техникой и различными механизмами. В комплект входят фигуры ручной работы, сделанные из металлических деталей: пружин, гаек, подшипников, хомутов.





Шахматы из бивня мамонта, 350 тыс. рублей

Для тех, кто готов потратить больше, есть шахматы из бивня настоящего мамонта. Такой набор ручной работы точно станет семейной реликвией.





Стол в стиле «Авиатор», 120 тыс. рублей

Тем, кто сейчас занимается оформлением своих кабинетов, может понравиться стол, выполненный в виде крыла самолета. Он не только сделан из характерных материалов, но и имеет обтекаемую форму. Подойдет как для помещений в стиле «лофт», так и может стать ярким акцентом в строгих интерьерах.





Богатырский трон, 25 тыс. рублей

Еще один вариант необычной мебели — деревянный трон в историческом стиле. Такие предметы интерьера делают под заказ. Нарочито грубая фактура, меховые вставки и изображение дикого зверя — медведя или волка — на спинке кресла перенесут владельца в эпоху викингов.





Браслет из гаек, 300 рублей

Украшения ручной работы уже не первый сезон сохраняют свои позиции в модных трендах. Но далеко не все будут близки по духу обладателю сурового характера. Но есть исключения: к примеру, браслет из гаек.





Древние окаменелости

Что может быть брутальнее, чем окаменелый рог настоящего бизона? Археологическую находку продают на «Авито» за 5 тыс. рублей. А в 37 тыс. рублей обойдется целый окаменелый моллюск, который выглядит как дизайнерское украшение интерьера в стиле хайтек. Его диаметр около 60 сантиметров, а толщина — 4 см. По информации продавца, возраст находки — 8 млн лет.





Кованый подсвечник, 499 рублей

Декор для дома тоже может выглядеть необычно и брутально. К примеру, кованый подсвечник от московских кузнецов. Его основание из толстой стали выглядит нарочито грубо, с неровными декоративными отверстиями. Металл состарен, что отсылает к средневековой эстетике.





Фигурная гиря «Голова гориллы», 6,2 тыс. рублей

Гиря — предмет брутальный уже сам по себе, но если она выполнена в виде головы гориллы, то может стать не только необычным спортивным инвентарем, но и запоминающейся деталью интерьера. Именно такие чугунные гири продаются на «Авито». Они делаются вручную, поэтому у мастеров можно заказать декор в виде других животных: льва, медведя, бизона, питбуля, волка, кабана или в виде черепа. Вес гирь — от 8 до 32 кг.









Кольца ручной работы

Любителям рок-н-ролльного стиля стоит обратить внимание на украшения с анималистичным дизайном. К примеру, предлагается серебряное кольцо, выполненное в единственном экземпляре, за 7,5 тыс. рублей. Печатка изготовлена в виде головы волка с зелеными глазами из шпинеля. Для тех, чье тотемное животное — лев, подойдет перстень, который продают за 125 тыс. рублей. Кольцо сделано из золота и украшено тремя бриллиантами. С таким аксессуаром ни у кого не возникнет вопросов, кто здесь главный.





Мангал «Пиратский сундук», 35 тыс. рублей

На «Авито» можно найти необычный мангал для тех, кто ценит дачный отдых и любит жарить мясо на природе. Оригинальная жаровня выкована вручную в форме пиратского сундука, а ножки гриля напоминают сабли. С таким мангалом приготовление шашлыка превратится в брутальное приключение. Мангал можно использовать не только стационарно, но и перевозить. Для удобства транспортировки жаровня и столешница разъединяются.





Бар в пиратском стиле, 25 тыс. рублей

Продолжить морскую тему в интерьере можно с помощью мини-бара в пиратском стиле. Необычный шкаф продается через объявления. Его изготавливают на заказ, поэтому могут сделать как напольным, так и подвесным. Барный шкаф закрывается на замок с цепями, поэтому все бутылки с ромом будут под надежной защитой.