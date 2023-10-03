Студент ЧелГУ Евгений Полосин завоевал Кубок главы города по быстрым шахматам

Круговой турнир из 9 туров он завершил без поражений

В Челябинске завершился Кубок главы города по быстрым шахматам, победителем которого стал студент ЧелГУ Евгений Полосин. Он набрал больше всего очков по итогам 9 туров, пройдя круговой турнир без поражений. В финале соревнований за трофей боролись 92 шахматиста, сообщает региональная федерация шахмат.

В программу челябинского турнира вошли: отборочный этап для юных шахматистов, командные соревнования, а также основной турнир с призовым фондом. На старт финального турнира по быстрым шахматам на Кубок главы города Челябинска вышли 92 шахматиста разного возраста и уровня мастерства. Среди участников — жители Челябинской области и соседних регионов. На торжественном открытии турнира символический первый ход был сделан председателем Общественного совета при городской Думе Андреем Сидоровым.

По итогам девяти туров наибольшее количество очков набрал воспитанник спортшколы № 9 Евгений Полосин. Молодой челябинец уверенно прошел всю дистанцию турнира без поражений и стал обладателем Кубка главы Челябинска по быстрым шахматам. Серебро завоевал челябинский международный мастер спорта России Александр Гутенев. Третий приз достался прошлогоднему победителю Кубка главы Челябинска, международному гроссмейстеру из Курганской области Алексею Безгодову.

Кроме семи сильнейших шахматистов турнира призы получили отличившиеся в многочисленных дополнительных категориях, учрежденных организаторами соревнований. В номинациях первенствовали челябинские наставники юных чемпионов — среди местных участников не оказалось равных мастеру ФИДЕ Андрею Маценко, среди женщин первый женский приз завоевала Виолетта Шнайдер, а в номинации «ветераны 50+» победу одержал Борис Смирнов.

В турнире «А» Кубка главы Челябинска приняли участие 12 шахматных команд. В борьбе за командный кубок сошлись шахматные дружины депутатского корпуса районных советов, силовых ведомств, команда ЗСО и два шахматных квартета юных челябинских звездочек. Лучший командный результат показали представители Центрального района. Серебро досталось команде Законодательного собрания Челябинской области. Третье место у представителей правоохранительных органов — команды ГУ МВД по Челябинской области.

Соревнования по быстрым шахматам на Кубок главы города Челябинска проводятся второй год подряд. Организатором турнира стала Челябинская областная федерация шахмат.