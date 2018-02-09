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/ 503 миллиона рублей поддержки получат южноуральские аграрии этой весной

503 миллиона рублей поддержки получат южноуральские аграрии этой весной

Цель на 2018 год — увеличить показатели сельского хозяйства.
сегодня в 09:26
  |  Общество

Рекордный урожай зерна, увеличение производства масличных и молока — таких результатов добилось сельское хозяйство на Южном Урале в 2017 году. Правительство и сельхозтоваропроизводители намерены улучшить показатели в этом аграрном сезоне. Будет оказана большая поддержка молочному и мясному животноводству, птицеводству, развитию кормовой базы, площадь пахотных земель увеличат. На это пойдет 503 миллиона рублей в марте, а всего на господдержку отрасли направили 3,8 миллиарда рублей.

Важно развивать свои компетенции в тепличном овощеводстве, селекции и семеноводстве зерновых культур и картофеля, производстве аквакультуры. Продолжим развитие кластера «Уралагромаш» с целью дальнейшего импортозамещения в сегменте сельхозтехники. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Часть продуктов сельхозпроизводства намерены экспортировать. Приоритетными направлениями остаются Китай, Южная Корея, Киргизия, Иран. Аграриям охотно идут навстречу, выдавая субсидии. Большой опыт в этом у «Россельхозбанка».

Еще одной целью на 2018 год стало участие в выставках. Челябинская область уже показала себя на «Золотой осени», получив 143 медали, в этом аграрном сезоне результат хотят закрепить.

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