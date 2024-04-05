СФР Челябинской области ведет рассылку уведомлений о размере будущей пенсии

Документ отправляется каждому гражданину раз в три года

С начал 2024 года более 17 тысяч жителей Челябинской области получили уведомления о размере будущей пенсии от СФР, сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

«Сообщения позволяют каждому гражданину оценить свои пенсионные права, проверить, все ли данные представлены работодателями верно. В уведомлении содержится информация о страховом стаже на текущий момент, количестве заработанных пенсионных коэффициентов и рассчитанном на основании этих показателей размере пенсии. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются», — говорит и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Информировать граждан о накопленном стаже и предполагаемом размере пенсии Социальный фонд начал с 2022 года. Сведения поступают в личные кабинеты получателей на портале госуслуг раз в три года. Женщины получают такую информацию начиная с 40 лет, мужчины — с 45 лет.

Для выхода на пенсию в 2024 году требуется не менее 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициента. Пенсионные коэффициенты начисляются только с официальной заработной платы. Чем она выше, тем больше пенсионных коэффициентов будет начислено.

Между тем Социальный фонд Челябинской области увеличил дни приема граждан. Отделения ведомства будут работать в последнюю субботу каждого месяца — крупные офисы до 15:00, а небольшие до 12:30. Это очень удобно тем, кто не хочет отпрашиваться с работы.

