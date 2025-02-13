Сезон цветения деревьев в Челябинской области начнется раньше обычного

Как к нему подготовиться, рассказала аллерголог-иммунолог Юлия Покалюхина

Из-за теплой зимы сезон цветения деревьев на Южном Урале может начаться раньше обычного — не в апреле, а в марте. Людям, страдающим поллинозом, нужно следить за своим самочувствием и начинать раннюю профилактику аллергии. Об этом Первому областному информагентству рассказала главный аллерголог-иммунолог Челябинска Юлия Покалюхина.

«Ольха на Южном Урале начинает цвести уже в марте, под снегом. Если погода будет и дальше такой же теплой, то уже в марте начнет пылить и береза, хотя обычно она „просыпается“ в середине апреля», — говорит Юлия Покалюхина.

Подготовку к сезону цветения доктор советует начинать с начала марта. Обычно в этот период аллергики принимают профилактические противоаллергенные препараты. Пока пыление деревьев будет набирать силу, пациенты успеют набрать необходимую дозу. Уже на пике цветения можно будет принимать антигистаминные препараты.

Пациентам, которые проходят АСИТ-терапию, менять лечение не придется. Если человек начал набирать дозу еще в декабре, к раннему сезону цветения он подойдет подготовленным. А тем, кто начал АСИТ-терапию ближе к февралю, хорошую дозу уже не набрать и уже в следующем году снова придется повторить лечение.

Между тем, по данным синоптиков, еще возможны морозы и снегопады. Они способны затормозить приход ранней весны и отсрочить сезон цветения.

Из-за ранней весны Челябинской области угрожает также нашествие саранчи.