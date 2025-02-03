Челябинской области угрожает нашествие саранчи летом

С предупреждением выступил федеральный Минсельхоз

Челябинская область, наряду с еще 20 регионами России, может столкнуться с нашествием саранчи грядущим летом. Об этом со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе сообщают «Известия».

Предполагаемое нашествие саранчи связано с теплой зимней погодой.

В зону максимального риска попадают земли Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской и Новосибирской областей. Пострадать от нашествия саранчи также могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

Для борьбы с саранчой в РФ планируют создавать специальные отряды.

Граничащая с Челябинской Курганская область может столкнуться с засильем мотылька лугового.

Аномально теплая зима также может привести к росту болезней растений и сорняков, которые представляют угрозу для нового урожая.

Между тем белые тараканы поселились в квартире челябинки.