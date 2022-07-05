Собственник KFC продаст часть ресторанов в России

Компания Yum! ведет переговоры с российским оператором

Американская корпорация Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После продажи некоторые точки KFC в России сменят название. Об этом компания объявила на своем сайте.



Компания не сможет закрыть все рестораны, так как большинство принадлежит российским бизнесменам. В России более 1100 заведений KFC, из них Yum! Brands принадлежит всего 70.



Yum! Brands также владеет сетью пиццерий Pizza Hut. Их компания уже передала российскому предпринимателю, который проводит ребрендинг.



На сегодня в Челябинске работает больше десяти точек KFC. В декабре прошлого года двухэтажный ресторан быстрого питания открылся на Кировке на месте караоке Baccara.

Напомним, ранее в Челябинске открылся первый ресторан сети «Вкусно — и точка», который заменил McDonald’s.