Конкуренция «Макдональдсу»: на Кировке откроется большой KFC

Ресторан начнет работать на месте караоке Baccara

На пешеходной улице Челябинска готовят к открытию ресторан быстрого питания KFC. Заведение появится по адресу улица Кирова, 84, на месте закрывшегося караоке Baccara. Об этом журналисту Первого областного информагентства стало известно из собственных источников.



Сейчас внутри помещения на Кирова, 84 ремонт. Это отлично видно через окна.

Рабочие полностью переделывают помещение, от караоке ничего не осталось. Только на входе висит несколько рекламных баннеров от предыдущих арендаторов.

Рядом с крыльцом навалены коробки с керамической плиткой.

KFC займет все здание по адресу улица Кирова, 84. Площадь нового ресторана быстрого питания сопоставима с размерами двухэтажного ресторана «Макдональдс», который находится тут же на Кировке.

Напомним, что караоке Baccara в октябре объявило о закрытии клуба по адресу Кирова, 84 и переезде. Заведение перебралось в соседнее здание по адресу Кирова, 139. Клуб занял помещение закрывшегося суши-бара «Академия суши». Пока внутри тоже идет ремонт, но уже появилась вывеска. Открытие на новом месте запланировано на вторую половину декабря.



