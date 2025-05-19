Сервис путешествий «Туту» назвал топовые туристические маршруты Южного Урала

Самые популярные точки находятся в Златоусте, Магнитогорске и Троицке

Туристические объекты Челябинской области получили высокую оценку профессионального медиасообщества и сервиса путешествий «Туту», сообщает пресс-служба АНО «Центр проектного развития».

В тройку лучших туристических объектов региона вошли ресторан «Счастливый кузюк» в Златоусте, городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске и усадьба купца Осипова в Троицке.

Среди популярных также отметили:

— оружейную слободу «АиРовка» с экскурсией по производству и мастер-классом для туристов;

— Музей античной медицины в Троицке с экскурсией;

— экскурсию на ММК;

— национальный парк «Таганай» с пешим маршрутом до Большой Каменной реки.

Заметим, что рейтинг сформирован на основе отзывов федеральных журналистов и тревел-блогеров после ознакомительного пресс-тура в регион, который проходил в 2024 году.

«Вероятность вернуться в Челябинскую область в качестве туристов участники тура оценили на 8,4 из 10 баллов. Считаем, это хороший результат. Также мы получили обратную связь от экспертов, что нужно изменить в регионе, чтобы отдых на наших туристических локациях стал еще интереснее и комфортнее», — говорит генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.

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