Кыштымского карлика Алешеньку предложили сделать экскурсоводом

В Челябинске представили креативные варианты развития городов

Объединить «Уральскую Европу» одним маршрутом, построить «Уральское Зарядье», аквапарк, продолжить развивать промышленный туризм в регионе предложили эксперты на «Российской креативной неделе — Урал». Самые запоминающиеся идеи, которые были предложены на форсайт-сессии по интеграции индустриального наследия в городскую среду, ищите в нашем материале.

«Креативный класс — это то, что изменит образ города, региона, страны. Креатор — это создатель. Поэтому мы все создатели, и нужно научить, в данном случае власть, увидеть в креативном классе мощный потенциал, который относится к развитию территории и ее капитализации», — прозвучало на сессии.

Креативные предприниматели, представители институтов развития и органов власти примерили на себя роли архитекторов, урбанистов и специалистов по планированию.





В Челябинской области большое количество инфраструктурных объектов, которые можно превратить в креативные кластеры. Отличной площадкой для этого служат, как ни странно, заброшенные промзоны. В соседнем Екатеринбурге из руин чугунолитейного завода Турчаниновых — Соломирских образовался туристический центр «Большая Сысерть».

«Уральская Европа»

Одна из команд форсайт-сессии предложила объединить «Уральскую Европу» (а именно села Варна, Париж, Берлин, Чесма и Фершампенуаз) кольцевой дорогой. Внутри деревень — развивать инфраструктуру, создавать исторические и туристические центры. Акцент задумки — именно в кольцевой дороге, на которую будет легко попасть с границы Казахстана и из местных аэропортов.

«Туристы смогут посетить нашу маленькую Европу без загранпаспортов и виз. Более того, Париж сейчас очень популярен и среди местных жителей, скоро там состоятся Парижский полумарафон и Неделя моды», — отметили в команде.

Также прозвучало предложение о создании кинопавильонов в селах.

«Пустить город в завод, а завод в город»

Промышленный туризм — одно из перспективных и родных направлений для Челябинской области. Однако многих наличие огромного завода посреди города пугает и уж точно никак не вяжется с отдыхом и креативом.





На форсайт-сессии предложили несколько вариантов, как познакомить горожан с промышленным сектором. Помимо обзорных экскурсий, можно делать креативные кластеры, интерактивные музейно-выставочные комплексы и коворкинги.

«VR-Алешенька»

Московских экспертов — внимание! — впечатлила история кыштымского карлика Алешеньки. Люди любят разгадывать тайны, так почему не воспользоваться этим образом для привлечения туристов?

Задумка состояла в том, чтобы воссоздать VR-версию легендарного кыштымского карлика и наделить его знаниями о красотах региона, чтобы тот проводил экскурсии.

Ранее сообщалось о предложении разработать стандарт застройки КРТ креативными пространствами.