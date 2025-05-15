Объединить «Уральскую Европу» одним маршрутом, построить «Уральское Зарядье», аквапарк, продолжить развивать промышленный туризм в регионе предложили эксперты на «Российской креативной неделе — Урал». Самые запоминающиеся идеи, которые были предложены на форсайт-сессии по интеграции индустриального наследия в городскую среду, ищите в нашем материале.
«Креативный класс — это то, что изменит образ города, региона, страны. Креатор — это создатель. Поэтому мы все создатели, и нужно научить, в данном случае власть, увидеть в креативном классе мощный потенциал, который относится к развитию территории и ее капитализации», — прозвучало на сессии.
Креативные предприниматели, представители институтов развития и органов власти примерили на себя роли архитекторов, урбанистов и специалистов по планированию.
В Челябинской области большое количество инфраструктурных объектов, которые можно превратить в креативные кластеры. Отличной площадкой для этого служат, как ни странно, заброшенные промзоны. В соседнем Екатеринбурге из руин чугунолитейного завода Турчаниновых — Соломирских образовался туристический центр «Большая Сысерть».
«Уральская Европа»
Одна из команд форсайт-сессии предложила объединить «Уральскую Европу» (а именно села Варна, Париж, Берлин, Чесма и Фершампенуаз) кольцевой дорогой. Внутри деревень — развивать инфраструктуру, создавать исторические и туристические центры. Акцент задумки — именно в кольцевой дороге, на которую будет легко попасть с границы Казахстана и из местных аэропортов.
«Туристы смогут посетить нашу маленькую Европу без загранпаспортов и виз. Более того, Париж сейчас очень популярен и среди местных жителей, скоро там состоятся Парижский полумарафон и Неделя моды», — отметили в команде.
Также прозвучало предложение о создании кинопавильонов в селах.
«Пустить город в завод, а завод в город»
Промышленный туризм — одно из перспективных и родных направлений для Челябинской области. Однако многих наличие огромного завода посреди города пугает и уж точно никак не вяжется с отдыхом и креативом.
На форсайт-сессии предложили несколько вариантов, как познакомить горожан с промышленным сектором. Помимо обзорных экскурсий, можно делать креативные кластеры, интерактивные музейно-выставочные комплексы и коворкинги.
«VR-Алешенька»
Московских экспертов — внимание! — впечатлила история кыштымского карлика Алешеньки. Люди любят разгадывать тайны, так почему не воспользоваться этим образом для привлечения туристов?
Задумка состояла в том, чтобы воссоздать VR-версию легендарного кыштымского карлика и наделить его знаниями о красотах региона, чтобы тот проводил экскурсии.
Ранее сообщалось о предложении разработать стандарт застройки КРТ креативными пространствами.