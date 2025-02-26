ТФОМС Челябинской области увеличит расходы на реабилитацию южноуральцев

В 2025 году на нее потратят 1,8 млрд рублей

В 2025 году расходы на реабилитацию пациентов будут увеличены почти на 20% и составят 1,8 млрд рублей, сообщает ТФОМС Челябинской области.

Реабилитация пациентов сейчас проводится в три этапа: в круглосуточных и дневных стационарах, а также в амбулаторных условиях.

«В 2024 году мероприятия медицинской реабилитации в рамках ОМС прошли 32 тысячи пациентов. В 2025 году увеличиваются объемы и финансовое обеспечение реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования. В соответствии с территориальной программой ОМС нормативы объема медицинской помощи вырастут на 4%, размер финансирования составит 1,8 млрд. рублей, что на 19% выше уровня прошлого года», — рассказала директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

Реабилитация по полису ОМС возможна только по направлению лечащего врача.

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