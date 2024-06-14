Сергей Таскаев сохранил должность ректора ЧелГУ до 2029 года

Большинство голосов были отданы за действующего главу вуза

В Челябинском государственном университете прошла конференция, на которой выбрали ректора на ближайшую пятилетку. Свои полномочия в этом статусе сохранил ныне действующий глава вуза Сергей Таскаев.

«Сергей Таскаев вновь избран ректором ЧелГУ — до 2029 года. Сегодня за него проголосовало подавляющее большинство делегатов конференции», — рассказали в пресс-службе вуза.

Сергею Таскаеву 47 лет. Он окончил ЧелГУ по направлению «физика» и с тех пор работает в родном вузе. До назначения ректором в 2019 году он 12 лет возглавлял физический факультет. Сергей Таскаев является депутатом Заксобрания области и председателем областного отделения общества «Знание», состоит в нескольких советах при губернаторе Челябинской области.

На конференции было отмечено, что Сергей Таскаев внес существенный вклад в развитие вуза. При его руководстве на базе ЧелГУ открыли представительство УрО РАН, при поддержке губернатора Алексея Текслера запустили конкурс РНФ, открыли три диссертационных совета, ботанический сад на территории Аркаима, Центр коллективного пользования «Лаборатория интернета вещей inSmart», несколько факультетских лабораторий, а также факультет индустрии спорта и туризма. Кроме того, студенты ЧелГУ получили возможность обучения в Военном учебном центре Минобороны России. А трудоустройством выпускников занялся открытый в вузе Центр карьеры.

На должность ректора также претендовал 43-летний филолог Андрей Селютин. Сергей Таскаев пригласил Андрея Селютина к совместной работе.