Физик и филолог претендуют на должность ректора ЧелГУ

Выборы руководителя вуза пройдут 14 июня

В середине июня в ЧелГУ пройдут выборы ректора. Полномочия нынешнего истекают в этом году. На кресло руководителя вуза претендуют два человека — физик и филолог, сообщает пресс-служба вуза.

«Выборы пройдут в формате конференции 14 июня. На должность ректора претендуют действующий ректор Сергей Таскаев и завкафедрой теоретического и прикладного языкознания Андрей Селютин. Оба являются выпускниками ЧелГУ», — рассказывают в пресс-службе.

Сергею Таскаеву 47 лет. Он окончил ЧелГУ по направлению «физика» и с тех пор работает в родном вузе. До назначения ректором в 2019 году он 12 лет возглавлял физический факультет. Сергей Таскаев является депутатом Заксобрания области и председателем областного отделения общества «Знание», состоит в нескольких советах при губернаторе Челябинской области.

Андрею Селютину 43 года. Он кончил ЧелГУ по направлению «филология» и тоже строил карьеру исключительно в стенах вуза. Андрей Селютин состоит в Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Российском обществе преподавателей русского языка и литературы, Совете по русскому языку и российской словесности при министерстве образования и науки Челябинской области и в комиссии по признанию соотечественников, владеющих русским языком, при областном главке полиции.

Межу тем исполняющий обязанности ректора ЮУрГГПУ и бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов официально стал главой педагогического вуза. Кузнецов победил на выборах ректора ЮУрГГПУ.