Сергей Шойгу вручил Звезду Героя России командиру танкового полка из Челябинской области

Ранее указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил Золотую Звезду Героя России командиру 239-го гвардейского танкового казачьего полка, сформированного в составе чебаркульской дивизии, полковнику Ивану Шицу. Высокой награды он был удостоен за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Награждение проходило 21 июля в Национальном центре управления обороной РФ, сообщили 23 июля в пресс-службе правительства Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил Ивану Шицу поздравительную телеграмму:

«Уважаемый Иван Александрович! Поздравляю Вас с высшей наградой страны — званием Героя Российской Федерации. Этим высоким знаком отличия отмечен подвиг Ваш и Ваших боевых товарищей, которые сегодня находятся на передовой борьбы за национальные интересы России, защищая братский народ Донбасса. Мы гордимся вами, ценим ваш подвиг, мужество и решительность. Верим в скорую Победу и в новую жизнь на освобожденных территориях. Ваша малая родина ждет своих сыновей!»— говорится в тексте поздравления.

Полковник Иван Шиц с ноября 2021 года является командиром 239-го гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии, которая постоянно дислоцируется в Чебаркуле.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении 239-го гвардейского танкового казачьего полка орденом Жукова.