Казачий танковый полк из Чебаркуля награжден орденом Жукова за массовый героизм

Командир полка получил звание Героя Российской Федерации

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Жукова 239-го гвардейского танкового казачьего полка, сформированного в составе чебаркульской дивизии. Командиру полка Ивану Шицу присвоено звание Героя России, следует из текста указа главы государства.



239-й гвардейский полк за свою историю уже был награжден орденами Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Александра Невского. Новая награда присвоена подразделению за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов». В пресс-службе губернатора Челябинской области отмечают, что это первый случай награждения подразделения в новейшей истории России.

Губернатор Алексей Текслер направил в адрес части поздравительную телеграмму.

«Челябинская область гордится своим 239-м гвардейским танковым полком, его доблестным прошлым и героическим настоящим. Танкисты-южноуральцы достойно и мужественно выполняют свой воинский долг, с честью продолжают славные традиции уральского казачества и российского воинства», — говорится в тексте поздравления.

239-й гвардейский полк в составе чебаркульской 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии принимает участие в специальной военной операции на Украине.