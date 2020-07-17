Сергей Шнуров опроверг информацию о планах баллотироваться в Госдуму

Во время поездки в Челябинск Борис Титов заявил, что музыкант точно идет на выборы.

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Известный российский музыкант Сергей Шнуров опроверг информацию о том, что он планирует баллотироваться в Госдуму в 2021 году. О том, что лидер «Ленинграда» собирается предложить свою кандидатуру на выборах, во время поездки в Челябинск заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — цитирует RTVI Сергея Шнурова.

На этой неделе, 16 и 17 июля, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов работает в Челябинске. В ходе официального визита бизнес-омбудсмен встретится с членами предпринимательского сообщества и представителями органов власти. Цель поездки — обсуждение бизнес-климата в регионе.

Напомним, музыкант Сергей Шнуров является членом «Партии Роста» с февраля 2020 года. Однако на все вопросы о планах баллотироваться в Госдуму утвердительно не отвечает. В июле этого года он стал одним из сопредседателей партии.