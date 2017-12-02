/ Экс-министра спорта Юрия Серебренникова наградили «тюремным Оскаром»

Фильм с участием бывшего чиновника стал лучшим на фестивале «Надежда».

В Челябинске прошел традиционный кинофестиваль «Надежда», на котором выбирают лучшие ленты, созданные осужденными. В этом году он стал Всероссийским — работы присылали их Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа и Калининградской области. Всего в финал прошло 15 фильмов, а лучшим стала одноименная с фестивалем лента «Надежда». Этот фильм сняли в колонии, где отбывает наказание за взятки бывший министр спорта Юрий Серебренников. Бывшего чиновника специально доставили на фестиваль и позволили выступить.

От имени всех заключенных, которые принимали участие в съемке этих фильмов, выражаю большую благодарность за то, что даете возможность поучаствовать в таком кинофестивале. Я думаю, что многие ребята, которые выступали сегодня в роли музыкантов, спортсменов, во многом пересмотрят свои жизненные позиции. Выйдя на волю, они будут своим детям, будущим семьям прививать те хорошие качества, которым они здесь научились. — заявил со сцены Юрий Серебренников.

Бывший чиновник также призвал поддержать российских спортсменов, которых могут не допустить до Олимпиады в Корее, а также предложил в следующем году на кинофестивале ввести рубрику спорт. Бывший госслужащий, которые отвечал именно за это направление в регионе, в колонии продолжил пропагандировать здоровый образ жизни. Этому во многом посвящен фильм «Надежда», в котором показаны спортивные соревнования в колонии, которые организует Юрий Серебренников.

Напомним, по данным следствия, экс-министр с 2011 по 2013 годы получал взятки от директоров спортивных клубов. В ходе расследования силовики изымали документацию, связанную с гандбольным клубом «Сунгуль», и документацию по формированию бюджета двух команд, входящих в хоккейный клуб «Трактор» — «Белых Медведей» и «Челмета». За оказание поддержки из областного бюджета бывший министр спорта региона Юрий Серебренников, по данным следствия, получил около 30 миллионов рублей. Еще 3,7 миллиона рублей Серебренников получил от директора челябинского баскетбольного клуба «Славянка». В большинстве случаев клубы платили бывшему министру за внесение их в список команд, имеющих право на поддержку и субсидии из средств областного бюджета. Бывший министр спорта был арестован 7 февраля 2014 года. 28 марта 2016 года Серебренников был отправлен в колонию на 5 лет.