Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.52 -0.06 69.75 +0.23
Челябинск
сейчас
 
-6 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Экс-министра спорта Юрия Серебренникова наградили «тюремным Оскаром»

Экс-министра спорта Юрия Серебренникова наградили «тюремным Оскаром»

Фильм с участием бывшего чиновника стал лучшим на фестивале «Надежда».
сегодня в 11:40
  |  Общество

В Челябинске прошел традиционный кинофестиваль «Надежда», на котором выбирают лучшие ленты, созданные осужденными. В этом году он стал Всероссийским — работы присылали их Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа и Калининградской области. Всего в финал прошло 15 фильмов, а лучшим стала одноименная с фестивалем лента «Надежда». Этот фильм сняли в колонии, где отбывает наказание за взятки бывший министр спорта Юрий Серебренников. Бывшего чиновника специально доставили на фестиваль и позволили выступить.

От имени всех заключенных, которые принимали участие в съемке этих фильмов, выражаю большую благодарность за то, что даете возможность поучаствовать в таком кинофестивале. Я думаю, что многие ребята, которые выступали сегодня в роли музыкантов, спортсменов, во многом пересмотрят свои жизненные позиции. Выйдя на волю, они будут своим детям, будущим семьям прививать те хорошие качества, которым они здесь научились. — заявил со сцены Юрий Серебренников.

Бывший чиновник также призвал поддержать российских спортсменов, которых могут не допустить до Олимпиады в Корее, а также предложил в следующем году на кинофестивале ввести рубрику спорт. Бывший госслужащий, которые отвечал именно за это направление в регионе, в колонии продолжил пропагандировать здоровый образ жизни. Этому во многом посвящен фильм «Надежда», в котором показаны спортивные соревнования в колонии, которые организует Юрий Серебренников.

Напомним, по данным следствия, экс-министр с 2011 по 2013 годы получал взятки от директоров спортивных клубов. В ходе расследования силовики изымали документацию, связанную с гандбольным клубом «Сунгуль», и документацию по формированию бюджета двух команд, входящих в хоккейный клуб «Трактор» — «Белых Медведей» и «Челмета». За оказание поддержки из областного бюджета бывший министр спорта региона Юрий Серебренников, по данным следствия, получил около 30 миллионов рублей. Еще 3,7 миллиона рублей Серебренников получил от директора челябинского баскетбольного клуба «Славянка». В большинстве случаев клубы платили бывшему министру за внесение их в список команд, имеющих право на поддержку и субсидии из средств областного бюджета. Бывший министр спорта был арестован 7 февраля 2014 года. 28 марта 2016 года Серебренников был отправлен в колонию на 5 лет.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинский Дед Мороз взялся за бубен, чтобы вызвать снег
сегодня в 12:00
Челябинский Дед Мороз взялся за бубен, чтобы вызвать снег
Общество
Экс-министра спорта Юрия Серебренникова наградили «тюремным Оскаром»
  
сегодня в 11:40
Экс-министра спорта Юрия Серебренникова наградили «тюремным Оскаром»
Общество
Разработчика из Челябинска признали одним из лучших социальных бизнесменов среди молодежи
вчера в 20:00
Разработчика из Челябинска признали одним из лучших социальных бизнесменов среди молодежи
Общество
Комфортные поезд и автобус привезут челябинцев в «Солнечную долину»
вчера в 19:37
Комфортные поезд и автобус привезут челябинцев в «Солнечную долину»
Общество
Гендиректора застройщика ЖК «Яркая жизнь» отпустили домой
вчера в 19:18
Гендиректора застройщика ЖК «Яркая жизнь» отпустили домой
Общество
Встреча РМК и активистов «Стоп ГОК». О чем договорились стороны?
вчера в 18:59
Встреча РМК и активистов «Стоп ГОК». О чем договорились стороны?
Общество
14-летнего мальчика из Озерска обеспечили жизненно важными лекарствами после депутатского запроса
вчера в 16:50
14-летнего мальчика из Озерска обеспечили жизненно важными лекарствами после депутатского запроса
Общество
В Челябинске наградили лучших работников агропромышленного комплекса региона
вчера в 16:42
В Челябинске наградили лучших работников агропромышленного комплекса региона
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна