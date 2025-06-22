Семья из Снежинска получила личные вещи бойца, погибшего в 1944-м под Витебском

Родным солдата их передал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с поисковиками Челябинского отделения «Поискового движения России» и передал родственникам бойца Красной Армии личные вещи их погибшего предка, найденные на полях, где когда-то проходили бои, сообщает пресс-служба правительства региона.

«За последнее время проведено более 70 поисковых экспедиций, перезахоронены останки более 2200 наших воинов. Важно отметить, что удалось установить имена ранее неизвестных погибших, найти их родственников. Для семей это бесценно — знать, где и как погибли их близкие. Низкий вам поклон за это служение Родине. Это исключительно добровольческая миссия, и я благодарю вас, и особенно молодых поисковиков. Вы вдохновляете всех нас своим примером», — обратился к поисковикам глава региона.

Также Алексей Текслер передал личные вещи родственниками бойца Красной Армии Виктора Кашпурова, который погиб весной 1944 года в боях за Полоцк Витебской области.

Потомки героя сейчас живут в Снежинске. Вещи были найдены поисковиками из Белоруссии. Отыскать родных солдата помогли поисковики из верхнеуральского отряда «Память» и коркинского отряда «Пламя».

Губернатор отметил, что проходящая сейчас специальная военная операция является продолжением борьбы с нацизмом в его современной форме.

Также сегодня губернатор Челябинской области передал современную технику бойцам СВО.