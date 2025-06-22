Губернатор Челябинской области передал современную технику бойцам СВО

Подарки приняли командиры трех воинских частей

В воскресенье, 22 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал современное оборудование военнослужащим трех воинских частей, которые принимают участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Встреча прошла в Историческом музее Южного Урала. В ней участвовали командиры воинских частей. Им передали широкий спектр техники: от FPV-дронов и квадрокоптеров до металлодетекторов, квадроциклов и мотоциклов, а также необходимое оборудование для управления беспилотными системами.

«Мы регулярно встречаемся, чтобы передавать необходимое оборудование нашим воинским подразделениям. Мы гордимся мужеством военнослужащих, которые сражаются за независимость и свободу нашей страны, помня о подвигах наших дедов и прадедов — победителей Великой Отечественной войны», — отметил Алексей Текслер.

Технику получили 90-я танковая дивизия, которая отличилась при освобождении многих территорий, включая Авдеевку. Недавно сформированный, но уже отличившийся в боях 36-й мотострелковый полк 25-й общевойсковой армии. И 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, которая специализируется на современных методах поиска и разведки.