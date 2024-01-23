Семья из Магнитогорска вошла в десятку победителей интеллектуального турнира форума «Родные — Любимые»

Свои знания по истории и культуре нашей страны проверяли 70 династий

На международной выставке-форуме «Россия» в Москве завершилась конкурсная программа «Династии России». Ее проводили в рамках Всероссийского семейного форума «Родные — Любимые», который стал первым официальным мероприятием Года семьи в России. В конкурсе принимала участие семья Титовых из Магнитогорска. Она проявляла эрудицию и искала ответы на вопросы по истории и культуре нашей страны в интеллектуальном турнире Знание.Игра «Связь поколений». И попала в десятку лучших среди 70 семей. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Квиз для семейных команд, в котором участвовала семья Титовых, включал три тура — два отборочных и финальный. По итогам первого этапа в финал прошли 18 команд, а по итогам второго — еще 15. Заключительный тур игры провел магистр «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», математик и многодетный отец Максим Поташев. Задания были подобраны так, чтобы вовлечь в мозговой штурм представителей всех поколений — и взрослых, и детей. Вопросы касались истории и достижений России, были даже музыкальный и визуальный раунды. Южноуральцы попали в число десяти победителей и получили памятные подарки от Российского общества «Знание» и «Движения Первых». Всем участникам интеллектуального турнира вручили сертификаты на полезные поездки по России в рамках программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».





Фото предоставлено ММК

Общий стаж трудовой династии на ММК превышает 120 лет, ранее сообщало ИА «Первое областное». Глава семьи руководит Советом ветеранов предприятия, является одним из организаторов «Бессмертного полка» в Магнитогорске, соавтором научных разработок, которые внедряют на ММК.

Кроме турнира Знание. Игра «Связь поколений», в конкурсе «Династии России» было еще четыре трека — «Семейное шоу талантов», «Знатоки Родины», «Семейные рецепты», «На все руки мастер». Они проводились при поддержке Российского общества «Знание», программы «Больше, чем путешествие», арт-кластера «Таврида» и Дома российской кухни.