Трудовая династия из Магнитогорска примет участие в форуме «Родные — Любимые»

А сам форум откроет объявленный Владимиром Путиным Год семьи

В пятницу, 19 января, в Москве стартует всероссийский форум «Родные — Любимые», который станет первым официальным мероприятием Года семьи в России. Напомним, именно такой статус указом президента страны получил 2024 год.

Форум объединит семьи и семейные династии со всей страны для живого общения, обмена опытом, традициями, ценностями, совместного творчества детей и родителей. Челябинскую область представит трудовая династия Титовых из Магнитогорска. Общий стаж работы всех членов семьи на ММК превышает 120 лет. Глава семьи руководит Советом ветеранов предприятия, является одним из организаторов «Бессмертного полка» в Магнитогорске, соавтором научных разработок, которые внедряют на ММК.

На форуме также будут представлены достижения отраслей и компаний, которые помогают сохранять и развивать семьи, семейные традиции и ценности. Всего в мероприятиях форума примут участие более 250 семей.

Участников форума ждет конкурс «Династии России». Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, смогут проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине.

В открытой программе смогут принять участие и посетители выставки-форума «Россия». В павильонах выставки будут организованы семейные дни с мастер-классами, интерактивными лекциями, конкурсами, семейным катанием на коньках, уличными гуляньями, театрализованными постановками, авторскими экскурсиями, дегустациями национальных блюд и ярмарками.

В завершающий день форума, 23 января, дадут торжественный старт Году семьи в России.