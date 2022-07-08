Семья из Магнитогорска помогает детям стать паралимпийскими чемпионами

За плечами у Чухонцевых — личные трагедии и опыт найти силы жить дальше

Супруги Чухонцевы из Магнитогорска, на первый взгляд, обычная среднестатистическая южноуральская семья. И все же их история — настоящий сюжет для романа, где есть место подвигу, трагедии, любви и преданности. Накануне Дня семьи, любви и верности журналист ИА «Первое областное» пообщалась с супругами. Николай и Татьяна рассказали, как важна поддержка дорогих людей после смерти ребенка и как живется семье с двумя детьми, если папа — инвалид-колясочник.

Несчастный случай, изменивший жизнь

Николай Чухонцев девять лет назад стал героем сюжетов на всех федеральных каналах и в печатных изданиях. История парня, который во время службы в армии на приграничной заставе в Карелии потушил собой горящий бензовоз, облетела всю страну. Солдат-срочник ценой собственного здоровья и даже жизни спас десятки человек на заставе.

18-летний Коля ушел на службу из родного поселка Южный в Нагайбакском районе, а вернулся домой на инвалидной коляске спустя три года после трехмесячной комы, восьми операций по пересадке кожи и ампутации обеих ног. В военном госпитале Николай учился заново не то что есть и пить — дышать, настолько глубокими были повреждения дыхательных путей.

Дома его ждали родители и сестренка. На деньги армейской страховки Коля купил отечественный автомобиль с ручным управлением. Умудрялся помогать отцу на сенокосе летом, чистить снег во дворе зимой и готов был бесчисленное количество раз ездить за рулем своих «Жигулей». Но жизнь в поселке, где в то время не было нормальной связи и интернета, а сверстники либо уезжали в город, либо спивались, превращалась в рутину повседневных забот молодого человека.





Чтобы не сойти с ума от скуки или за компьютерными играми (куда без них в середине 2000-х), Коля стал «тягать железо», общаться со сверстниками из областного общества инвалидов и участвовать в соревнованиях по стрельбе из пневматики. В 2010 году Николай уехал в Югру заниматься следж-хоккеем, куда его позвал знакомый парень-колясочник из Златоуста.

«Я немного подумал, решил — поеду. Сел на автобус до Челябинска, оттуда — в Югру. Пока доехал, устал, из автобуса лишний раз не выйти, не зайти, помощников нет», — рассказывает Николай.



Со спортом у парня все срослось: он выступал за сборную Югры, затем Тульской области на всероссийских соревнованиях, имеет множество наград и медалей.

Знакомство в соцсети

С Таней Коля познакомился во время работы в Югре через социальные сети. Переписка продолжалась несколько месяцев, и парень никак не мог признаться, что он инвалид-колясочник.

«Решился, когда уже тянуть было некуда. А Таня огорошила меня — сообщила, что приедет на Новый год в Южный», — рассказывает Николай.

С тех пор закрутился уже не виртуальный, а настоящий роман через километры Магнитогорск — Югра.





Николай решил познакомиться с родителями Тани.

«Приехал в Магнитогорск на машине, а как подняться к ней на этаж без лифта, не знаю. Взял букет цветов в зубы и на руках дошел до квартиры», — рассказывает он.

«В день похорон я чуть не потеряла мужа. У Николая случился сердечный приступ, его увезли на скорой. Он очень сильно переживал уход старшей дочери»,





– рассказывает Таня.

Родители не стали возражать против настойчивости серьезного парня, и вскоре Чухонцевы сыграли свадьбу. Во время переписки и Таня призналась, что воспитывает маленькую дочь Катю. У девочки было врожденное заболевание. Семь лет назад в семье родился сын Иван, а в день рождения папы, 9 мая, в 2019 году родилась дочь София.Николай выступал за сборную Тульской области, выезжал на сборы. Год назад в семье случилось горе — скончалась старшая дочь Екатерина.Окрепнув, глава семьи не стал продлевать контракт, а решил вернуться в Магнитогорск, чтобы быть рядом с родными.

«Мне нужно было как-то выбираться из этой депрессии. Я понимала, но не знала как», — рассказывает Таня.

В конце прошлого года она решила принять участие в городском конкурсе красоты «Жемчужина-2022». Николай ее только поддержал, потому что понимал, что жена не может справиться с потерей, и искал любые выходы для восстановления ее душевных сил.

Это были три месяца настоящего интенсива, погружения в красоту, моду, психологию отношений и нетворкинга.

«После финала Коля сказал, что больше меня не отправит ни на какие конкурсы»,

— смеется Таня.

Когда Таня вышла на сцену, в зрительном зале на нее любовались родные: муж, дети, родители. Татьяне дали корону в номинации «Золотое сердце». Конкурс стал для нее той отдушиной, которую она ждала.

Спортивная команда

Таня окончила курсы СММ-специалиста и стала работать менеджером только открывшейся детской следж-хоккейной команды «Огни Магнитки». Она координирует все проекты школы, организует турниры и готовит документы на соревнования. В этой школе наставником у юных спортсменов и стал Николай. Он учит ребят тонкостям непростой игры, в которой дети с особенностями здоровья становятся настоящими спортсменами.

Школа адаптивного хоккея действует под ведомством некоммерческой организации «Сирена» на средства грантов и благотворителей. Николай и Татьяна в ней — часть большой и дружной команды. В апреле семья вместе с командой отправилась в Сочи на всероссийский детский фестиваль по следж-хоккею. Честь магнитогорцев на всероссийских соревнованиях защищал и сын Илья.

«У нас все хорошо. Мы не очень любим внимание вокруг нас, мне кажется, мы обычная семья, с обычными заботами, мечтами и целями. Спасибо моему Николаю за то, что он всегда рядом, даже если далеко, за то, что он настоящий мужчина и глава семьи», — говорит напоследок Таня.

Они часто ездят в Южный, Николай помогает родителям с сенокосом, семьей любят выезжать на природу все вместе и гулять в парках города.

«Напишите, что я ее очень люблю», — передает Николай.

«Эти ребята делают благое дело, они помогают развивать детский паралимпийский вид спорта в Магнитогорске. Наш город известен своими победами в хоккее. Вместе с Колей и Таней мы поможем детям привезти первые медали чемпионов в родной Магнитогорск», — эти слова директора «Сирены» Динары Бикжановой прекрасно характеризуют семью Чухнцевых и их стремление к жизни.