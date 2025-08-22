Семья из Италии путешествует по Челябинской области

Она побывала в столице Южного Урала, Миассе, Златоусте и Башкирии

Поехать в отпуск в Челябинскую область для семьи Капурсо из Италии — в порядке вещей. С ними пообщались журналисты «Восточного экспресса».

Джованни — итальянец, его супруга Наталья родилась в Миассе. Сын Доменико свободно говорит по-русски. Впервые Джованни побывал в Миассе в 2019 году.

«Миасс оказался очень красивым городом, я обнаружил, что здесь высокий уровень обслуживания. Качество жизни людей понравилось», — рассказал мужчина.

В Миассе для итальянцев провели экскурсию по краеведческому музею. Общение проходило на английском языке через переводчика.





Капурсо осмотрели тематические экспозиции, отражающие историю и культуру города и региона. В том числе познакомились с предметами башкирского быта и домашней утварью в «Избе старателя».

Помимо Миасса семья из Италии приезжала в Челябинск, бывала в Златоусте, Башкирии.

«Мне понравилась баня, угощали местной едой: пельменями, борщом», — рассказывает Джованни.

На память о встрече с журналистами медиахолдинга «Первый областной» гостям из Италии подарили плюшевого Отвина — символ телеканала ОТВ.





Ранее мы рассказывали, что россияне стали чаще выбирать Челябинск для отпуска. Бронирование авиабилетов в столицу Южного Урала этим летом выросло на 12%.