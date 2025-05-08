Семья из Челябинска 80 лет хранит снимок с похорон погибшего в Берлине бойца

Леонид Орешкин умер от ранения в мае 45‑го года и похоронен в Трептов-парке

В семейном архиве челябинца Андрея Орешкина хранится редкое фото. В гробу, украшенном живыми цветами, лежит солдат. У гроба в почетном карауле застыли поникшие сослуживцы. Первого мая 1945 года они хоронят командира Леонида Орешкина. До великого Дня Победы молодой командир не дожил чуть больше недели, а еще через месяц ему бы исполнился 21 год.

«Леонид Орешкин был моим дядей, родным братом мамы. Я появился на свет уже после войны. Но мама часто рассказывала нам о Лене и берегла его письма с фронта. А теперь хранителем писем и боевых наград дяди стал я», — рассказывает Андрей.

Леонид родился в многодетной семьей в деревне Печенкино Еткульского района, но семья очень быстро перебралась в Челябинск. Мать Леонида Евдокия Матвеевна родила 12 детей. В семье Орешкиных говорили, что Леонид был самым талантливым среди всех сестер и братьев.

Когда Леню отдали в первый класс, он уже обгонял своих сверстников, и учитель перевел его к третьеклассникам. Но в пятом классе парнишку оставили на второй год, потому что он наотрез отказался учить немецкий язык, хотя отец и пытался вразумить парня ремнем. Кстати, позже, попав в разведку, Леонид очень жалел об упущенном.

Леонид был хорошим организатором, за что соседи шутя называли его «Ленин». Он был смелый, отчаянный, находчивый. Хорошо ориентировался на местности. Только с Леней чужие матери отпускали своих детей в лес, потому что знали, что за ними точно присмотрят.

«До войны дядя занимался танцами и ходил в изостудию. А рисовал он так хорошо, что его преподаватель Николай Русаков, чьим именем позже назвали улицу в Челябинске, считал Леонида своим преемником», — рассказывает Андрей.

Даже на войне парень не забыл про свое увлечение: в одном из писем он прислал близким рисунок, сделанный цветными карандашами. На листочке была новогодняя елка и каток с детьми: на фронте парень скучал по маленьким радостям мирной жизни.

Леонид Орешкин, лето 1944 года

На войну Леня Орешкин ушел добровольцем в 1942-м, когда ему исполнилось 17. Окончив артучилище, служил на Центральном, затем Прибалтийском фронте. После воевал в минометном полку, был командиром легендарной «катюши». В 1944 году попросился на службу в разведку. «Теперь работенка по душе...» — писал Леонид родным. Он стал командиром отделения. Вместе с товарищами находил вражеские позиции и вызывал туда огонь советских батарей.

«8 апреля 1945 года при форсировании реки Одер в районе деревни Ной-Глитцен товарищ Орешкин заметил за домиком минометную батарею противника. Вызванным огнем домик был сожжен, а батарея подавлена. Уточняя передний край противника в районе Вернас, командир отделения Орешкин заметил скопление до 70 солдат и офицеров противника. Вызванным огнем контратака противника была сорвана», — написано в наградном листе.

Проявил себя Леонид и в боях за Берлин.

«В боях за столицу фашистской Германии город Берлин командир отделения разведки гвардии сержант Орешкин проявил воинское мастерство, мужество и бесстрашие. Все время находясь в боевых порядках пехоты, он неоднократно добывал ценные данные о противнике командиру, обнаруживая цели, которые уничтожались огнем гвардейских минометов, содействуя успеху нашей пехоты. Так, 29 апреля 1945 года он обнаружил скопление противника, его подготовку к контратаке. Точным и своевременным дивизионным залпом контратака была сорвана», — говорится в наградных документах.

Через два дня, 1 мая 1945 года, Леонид с товарищами возвращался с боевого задания в бортовой машине. На одной из улиц машину из развалин дома расстреляли автоматчики.

«Горя ненавистью к врагу, Орешкин принял бой, убил одного фашиста. Вражеская разрывная пуля попала в живот героя. Он погиб за родину в бою с врагом», — описано в документе, который хранится в военном архиве.

А уже в полдень челябинца похоронили...

В те дни в боях за Берлин погибли более 78 тысяч красноармейцев. Кто-то был удостоен одиночной могилы, а кто-то лег с сослуживцами в братскую. Из письма командира, которое адресовано родным Леонида, можно предположить, что могила у нашего земляка была отдельная — сослуживцы хотели поставить здесь памятник с напоминанием о подвигах героя.

«Сегодня Вас и меня постигло большое несчастье. Ваш сын, а мой лучший командир отделения Орешкин Леонид Иванович погиб при выполнении боевого приказания. Во время похорон бойцы плакали о безвременно погибшем их молодом командире-отце. Я плакал о лучшем моем подчиненном. Вас прошу не грустить. Пусть ваше материнское сердце наполнится еще большей ненавистью к немецким мерзавцам и гордостью за своего достойного освободителя Родины и угнетенных. Не унывайте, дорогие! За Орешкина Леню мы отомстим», — написал матери Леонида командир героя Анатолий Станкевич.

Возможно, он и отправил семье фотографии с похорон.

«При взятии Берлина было очень много погибших. Поэтому были и братские, и одиночные захоронения. Боевые действия в Берлине к 1 мая практически закончились, поэтому уже было время сделать очень достойные похороны, а найти подходящее убранство для этого в Берлине было несложно», — подтверждает челябинский историк, кандидат исторических наук, член Российского Военно-исторического общества Игорь Новиков.

Первоначально Леонида Орешкина, как и многих других бойцов Красной Армии, захоронили на гражданском кладбище в Вильгельмсберге. Однако позже, когда Берлин очищали от стихийных могил, а они встречались практически на каждом шагу, останки южноуральца перенесли в Трептов-парк, где стоит монумент Воину-освободителю с немецкой девочкой на руках.

«Мой дядя был настоящим героем, заслужил ордена Отечественной войны двух степеней и для нашей семьи остается примером настоящего человека. В его честь в нашем роду называют детей. Надеюсь, что мои внуки, как и я, будут хранить о нем память», — замечает Андрей Орешкин.

Одно из первых знамен над Рейхстагом установил уроженец Челябинской области Василий Казанцев.