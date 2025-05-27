Семья из Анголы выбрала для родов Челябинск

Малышка родилась крепкой и здоровой

В роддоме областной клинической больницы № 2 в Ленинском районе Челябинска на свет регулярно появляются необычные малыши: совсем недавно там родился богатырь весом более пяти килограммов, а на днях — темнокожая малышка, родители которой приехали из Анголы, сообщили в телеграм-канале роддома.

Мама Мария и папа Луиш для появления на свет своей дочери выбрали челябинский роддом. Важное для интернациональной семьи событие произошло 25 мая. Все прошло хорошо, и малышка Малу появилась на свет здоровой.

«Поздравляем счастливых родителей! Еще одно доказательство того, что любовь не знает границ», — прокомментировали в роддоме.