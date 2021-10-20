Семья губернатора Челябинской области приняла участие в переписи населения

Общую анкету на портале «Госуслуги» заполнила Ирина Текслер

В России стартовала перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Супруга губернатора Ирина Текслер не любит оставлять дела на потом, и поэтому уже сегодня, 20 октября, сама заполнила переписной лист на семью — правила переписи разрешают опрашивать одного представителя от всего домохозяйства. Ирина Текслер согласилась сделать это публично, под прицелами фото- и видеокамер.

Мероприятие проходило в офисе Фонда-2020. Выйти в сеть Ирина Текслер решила с рабочего ноутбука. Получилось не сразу — подвел пароль. Его пришлось восстанавливать.

«Обычно я работаю с „Госуслугами“ с телефона», — объяснила заминку первая леди Челябинской области.

И начала отвечать на вопросы анкеты. А они довольно простые: место рождения, родной язык, национальность, состав семьи, на каком уровне образования учатся дети... И целый блок про квадратные метры, где семья проживает: из чего сделаны стены дома, если в домохозяйстве свой туалет, электроплита на кухне... Заполнение всей анкеты занимает не больше 15-20 минут.





Предыдущая перепись населения проходила в России в 2010-м году. В то время Текслеры жили в Норильске. Онлайн-анкет тогда не было. Переписчики в красивой форме ходили по домам россиян и предлагали заполнить бумажный опросник. Перепись ждали, к ней готовились как на праздник. Но и пускать переписчиков в свою квартиру тогда было страшно.

«Сейчас ответить на все вопросы мы можем быстро и безопасно — на портале госуслуг. Я призывают принять участие в переписи любым из доступных способов. Это важный шаг для каждого, кто живет в нашей стране. Ведь, опираясь на наши честные ответы, правительство сможет принять правильные решения в различных сферах жизни», — заметила Ирина Текслер.

Как еще можно принять участие в переписи населения и зачем ее проходить, читайте в отдельном материале на сайте Первого областного информагентства.