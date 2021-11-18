Семьи с двумя и более детьми освободили от налога с продажи квартиры

Соответствующий закон принят Госдумой 18 ноября

Семьи с двумя и более детьми освободили от НДФЛ на доходы, которые были получены при продаже жилья с целью улучшения жилищных условий. Соответствующий закон сегодня, 18 ноября, был принят на пленарном заседании Госдумы. Данная норма обладает обратной силой: налоги не придется платить со сделок по реализации квартир с 1 января 2021 года.

«Сумма налога, которую необходимо сейчас уплатить при продаже недвижимости раньше установленного законом срока, для большинства семей является существенной. Именно поэтому президент предложил рассмотреть вопрос о расширении налоговых льгот. Рассчитываем, что принятые сегодня поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать новое, более комфортное жилье», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закону придается обратная сила. Он будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года.



Поправками также освобождаются от налога по ставке 13% доходы, полученные людьми в качестве симулирующих за участие в вакцинации и в связи с выполнением мероприятий по догазификации.

Предприятиям малого и среднего бизнеса, социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) не придется платить налог с субсидий, полученных в 2021 году в рамках мер поддержки борьбы с последствиями пандемии.

Также от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), которые были получены в рамках мер господдержки в связи с COVID-19.

«Предполагается, что эта льгота будет предоставляться однократно работникам предприятий и в НКО, получающих субсидии на поддержку занятости и борьбу с пандемией», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

От НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученные в результате участия в соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях организациями от НКО, которые учреждены в соответствии с указами президента.