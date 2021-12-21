Жители Челябинской области заплатили налогов на 347 млрд рублей

Налоговая служба подсчитала поступления за январь — ноябрь этого года

За 11 месяцев 2021 года налогоплательщики Челябинской области перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 346,9 млрд рублей налогов и сборов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост в 1,6 раза, или на 128,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

«Платежи федерального бюджета выросли в 1,6 раза, или на 51,2 млрд рублей, и составили 137,3 млрд рублей. В консолидированный бюджет области перечислено 209,6 млрд рублей с приростом в 1,6 раза, или на 76,9 млрд рублей. Из них в областной бюджет поступило 173,7 млрд рублей, в бюджеты муниципальных образований — 35,9 млрд рублей, с приростом в 1,7 раза и на 12,5% соответственно», — отметили в ведомстве.





Налог на прибыль вырос по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза, или на 70,5 млрд рублей. Объем за 11 месяцев 2021-го — 112 млрд рублей. Налог на добавленную стоимость на товары, работы и услуги увеличился в 1,4 раза, или на 23,7 млрд рублей. Общая сумма поступлений составила 87 млрд рублей. На 20% (или на 11,1 млрд рублей) вырос объем налога на доходы физических лиц и достиг 78,5 млрд рублей.

По страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь — ноябрь южноуральцы перечислили 126,6 млрд рублей. Это больше уровня прошлого года на 14,6%, или 16,1 млрд рублей. Из указанной суммы в Пенсионный фонд РФ поступило 94,4 млрд рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование — 23 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование — 9,2 млрд рублей.