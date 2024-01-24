Семи челябинцам установили оптимайзеры в сердце

По своему назначению устройство напоминает кардиостимулятор

Хирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске установили оптимайзеры семи пациентам со слабым сердцем. Прибор позволяет увеличить сократительную способность сердца у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, сообщает пресс-служба клиники.

Оптимайзер, как и кардиостимулятор, отправляет электрические импульсы. Но если кардиостимулятор вызывает сокращение сердца, то оптимайзер заставляет сердечную мышцу активнее прокачивать кровь по сосудам.





Как рассказала врач-кардиолог КХО № 3 Татьяна Стадник, операция по установке оптимайзера непростая. Хирургам необходимо найти оптимальное место в межжелудочковой перегородке для имплантации двух электродов. Но все вмешательства прошли успешно. Теперь пациенты должны принимать базовые таблетки и раз в неделю подзаряжать оптимайзер.

Хроническая сердечная недостаточность может развиться на фоне ишемической болезни сердца, вирусных и бактериальных заболеваний, под воздействием алкоголя, курения и других вредных факторов. При этом риск умереть в течение пяти лет после постановки такого диагноза остается высоким.

«Проблема лечения людей с хронической сердечной недостаточностью актуальна во всем мире, и увеличение продолжительности жизни приводит к тому, что таких людей становится с каждым годом больше. Соответственно и медицина должна находить все новые способы справляться с этой проблемой», — говорит главный врач ФЦССХ Олег Лукин.

В 2024 году хирурги ФЦССХ планируют установить пациентам еще семь оптимайзеров.

Ранее кардиохирурги начали устанавливать южноуральцам «ловца тромбов». Уникальное устройство предотвращает инсульт при нарушениях ритма сердца.