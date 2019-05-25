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Семь авиакомпании доставят южноуральцев на юг

В челябинском аэропорту подготовились к сезону отпусков.
сегодня в 12:57
  |  Общество

Авиакомпания «Победа» начинает полеты из Челябинска в Сочи. Первый рейс запланирован на, понедельник, 27 мая. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.

С 27 мая авиакомпания «Победа» начинает полеты в Сочи из Челябинска дважды в неделю. Ранее на сочинское направление — также дважды в неделю — вышли воздушные суда «Уральских авиалиний». А с июня в курортную столицу России открывают рейсы авиакомпании «Nordwind Airlines», «Red Wings» и «Нордавиа». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского аэропорта.

Эти же компании будут совершать регулярные полеты в Симферополь. А в конце июня казанская «ЮВТ Аэро» раз в неделю начнет летать в Геленджик и грузинский город-курорт Батуми.

Отметим, что расписание рейсов уже доступно на сайте челябинского аэропорта. Цены на билеты необходимо уточнять у представителей авиаперевозчиков.

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