/ Семь авиакомпании доставят южноуральцев на юг

В челябинском аэропорту подготовились к сезону отпусков.

Авиакомпания «Победа» начинает полеты из Челябинска в Сочи. Первый рейс запланирован на, понедельник, 27 мая. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе челябинского аэропорта.



С 27 мая авиакомпания «Победа» начинает полеты в Сочи из Челябинска дважды в неделю. Ранее на сочинское направление — также дважды в неделю — вышли воздушные суда «Уральских авиалиний». А с июня в курортную столицу России открывают рейсы авиакомпании «Nordwind Airlines», «Red Wings» и «Нордавиа».

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского аэропорта.

Эти же компании будут совершать регулярные полеты в Симферополь. А в конце июня казанская «ЮВТ Аэро» раз в неделю начнет летать в Геленджик и грузинский город-курорт Батуми.

Отметим, что расписание рейсов уже доступно на сайте челябинского аэропорта. Цены на билеты необходимо уточнять у представителей авиаперевозчиков.