Сегодня южноуральцы увидят редкую комету Понса — Брукса

Последний раз она пролетала рядом с Землей 70 лет назад

С 11 марта жители Челябинской области смогут наблюдать за «дьявольской» кометой, открытой в XIX веке. Яркий космический объект уже сейчас можно увидеть при помощи самых простых биноклей, а в апреле она станет видна даже невооруженным взглядом, сообщили специалисты портала starwalk.space.

Лучше всего искать комету утром примерно за час до восхода Солнца. Найти ее можно будет сразу по нескольким ориентирам: сначала комета пройдет у Дельты Андромеды, к 13 марта появится в созвездии Рыб, а к концу месяца, 26 марта, перейдет из Рыб в Овна.

В последний раз за кометами уральцы могли наблюдать в сентябре прошлого года. Зеленый хвост кометы Нисимура приблизился к Земле впервые за 437 тысяч лет.