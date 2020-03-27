Сегодня утром рабочие отказывались чистить улицы Челябинска

Они едва не устроили забастовку из-за ошибки по начислению зарплаты.

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Забастовку пообещали устроить рабочие, отвечающие за уборку улиц в пяти районах Челябинска. Причиной стало, по их мнению, то, что подрядчик «Строймеханизация» не доплатил каждому из них около десяти тысяч рублей за февраль. Однако конфликт удалось уладить, с сотрудниками встретился заместитель генерального директора. После беседы все рабочие вышли на линию и приступили к выполнению обязанностей.

«При начислении заработной платы за февраль были допущены неточности. Как следствие, некоторым из наших сотрудников зарплата оказалась недоначислена, некоторым начислена с превышением. Согласно договорам оказания услуг, который был подписан с каждым из работников, оплата труда зависит от фактического нахождения на линии, ремонтные работы и простой оплачиваются по пониженной ставке», — пояснил представитель ООО «Строймеханизация».

Он пояснил, что из-за ошибки диспетчера данные табели учета рабочего времени по итогам месяца значительно превысили фактическое нахождение на линии некоторыми работниками. Кроме того, представитель компании особое внимание уделил тому, что данные полностью подтверждались данными датчиков ГЛОНАСС, которые установлены на каждой машине и позволяют отследить как местонахождение техники, так и характер выполняемой ею работы.

В феврале зарплату рабочим начислили по среднему нормативу. Поэтому будет произведен уточненный расчет.