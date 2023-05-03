Сдать клеща на анализ в Челябинске можно по трем адресам

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Минздрав Челябинской области назвал три адреса, где в Челябинске можно сдать клеща на анализ. А сделать это необходимо, чтобы знать точно, есть ли риск заражения энцефалитом или другой болезнью, которую переносят клещи.

«Перед походом в лабораторию положите клеща на смоченный водой ватный диск и уберите в контейнер для анализов, плотно закройте крышку. Хранить клеща можно в течение двух суток в холодильнике при температуре +4 °C. Но лучше сдать клеща в лабораторию как можно раньше»,

— советуют в Минздраве области.

Провести исследование клеща сегодня можно в частных лабораториях, а также в лабораториях Роспотребнадзора.

Государственные эксперты принимают клещей на исследование по следующим адресам:

— Челябинск, ул. Свободы, 147, каб. 3. В будни работает с 8:30 до 8:00, в выходные с 10:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45;

— Челябинск, ул. Елькина, 73, каб. 304. С понедельника по четверг работает с 8:30 до 16:00, в пятницу с 8:30 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:45;

— Челябинск, ул. Гагарина, 10. С понедельника по четверг работает с 8:30 до 16:00, в пятницу с 8:30 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:45.

Исследование клещей проводят на платной основе.

Исследование на одну инфекцию (на боррелиоз, она же болезнь Лайма, и на клещевую возвратную лихорадку) стоит 650 рублей. Исследование на две инфекции (клещевой энцефалит и боррелиоз) — 897 рублей.

Исследование на четыре инфекции (на клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) — 1795 рублей.

Также пострадавшие от укуса клеща в пределах 300 рублей могут проверить наличие антител в сыворотке крови. Они покажут, что вы уже болели какой-то клещевой инфекцией или болезнь развивается в организме сейчас.

Кстати, с начала этой весны клещи уже укусили 650 южноуральцев, в том числе 222 ребенка.

Между тем в России появились первые случаи заражения клещевым энцефалитом. В Челябинской области под подозрением на инфекции находятся четверо пациентов.

