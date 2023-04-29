650 человек пострадали от укусов клещей в Челябинской области

Защититься от клещевого энцефалита поможет прививка

По данным на 28 апреля от укусов клещей в Челябинской области пострадали 650 человек. Четыре южноуральца госпитализированы. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону рассказали, как защитить себя от укуса клеща и переносчиками каких болезней они являются.

«В медицинские организации обратилось 650 жителей области, пострадавших от укуса клещей, в том числе 222 ребенка. Нападение клещей отмечено в 35 муниципальных образованиях. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия»,— уточнили в ведомстве.

Южноуральцы активно вакцинируются: на сегодняшний день вакцинацию завершили 32 065 человек, в том числе почти 16,8 тысяч детей. В ведомстве напомнили, что в этом году в соответствии в региональным календарем прививок за счет средств областного бюджета вакцинируются дети 3 — 4 лет и ревакцинируются дошкольники и школьники 1 — 2 классов.

Старшеклассники и взрослые, желающие вакцинироваться от клещевого энцефалита, должны обратиться в поликлинику по месту жительства.

Также южноуральцам напомнили о мерах безопасности. Так, посещая парки, скверы, кладбища и другие места, следует надевать защитную одежду, которая закрывает тело, применять акарицидно-репеллентные средства, а также проводить само- и взаимоосмотры.